Фотофакт: возле Дроздов произошла авария с тараном столбов 17.03.2019, 18:51

Водитель чудом выжил.

Водитель остался жив, но БМВ разбит вдребезги, как и два столба. Автомобиль ехал со стороны «Минск-Арены» и на большой скорости налетел левым колесом на бордюр на пересечении проспекта Победителей и дороги на Дрозды, пишет nn.by.

Левой стороной он зацепил первый столб, пошел кувыркаться и попал крышей ровнехонько во второй светофор. Автомобиль спереди смяло в комок. Когда люди вытащили водителя, он был без сознания, но после вмешательства докторов скорой помощи, прибывшей за считанные минуты, смог стоять, но не понимал ничего, пишет очевидец Kovcel.

Как сообщает ГАИ, водителю, вероятно, стало плохо за рулем. Сейчас он госпитализирован. Его травмы относятся к категории менее тяжких.