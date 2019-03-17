Сдачи не надо: почему история с Бабичем похожа на анекдот

Сдачи не надо: почему история с Бабичем похожа на анекдот7
- Александр Старикевич
- 17.03.2019, 19:11
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Пока белорусский этап карьеры Михаила Бабича развивается абсолютно предсказуемо.
Конфликт был запрограммирован в тот момент, когда Кремль, выбирая нового посла в Беларуси, остановился на кандидатуре полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Репутация Бабича шагала настолько далеко впереди него, что два года назад Украина отказалась принять его в качестве главы дипмиссии. Беларусь тоже не выражала восторга по поводу назначения в Минск этого персонажа.
Первые несколько недель новый посол стелил относительно мягко, но период реверансов оказался краток. Совершенно очевидно, что Бабича посылали в Минск рычать. Если бы российское руководство хотело выстраивать с Беларусью уважительные взаимоотношения, на эту должность определили бы кадрового дипломата.
Но план у Кремля был другой. Поэтому посол пошел на абордаж при первом же случае.
Дальнейшее развитие событий тоже было в целом прогнозируемым. Несколько неожиданной стала лишь стилистика ответа МИДа Беларуси, на которую россияне обиделись с замечательной непосредственностью.
Происходящее напомнило детский анекдот. Винни-Пух предлагает Пятачку:
– Пошли по городу погуляем, кому-нибудь морду набьём.
– А если нам набьют? – осторожно интересуется Пятачок.
– Во, а нам-то за что? – удивляется Винни-Пух.
Неужели Бабич, когда полез в словесную драку, рассчитывал, что не получит сдачи?..
Так или иначе, стороны пока разыграли, по сути, единственно возможный, а потому предсказуемый дебют. Больше интриги сулит продолжение, где неизбежно появятся развилки. По-настоящему важной окажется непубличная часть противостояния, но шоу тоже должно продолжаться. Кто там следующий огреет союзника-соперника доской по голове?
Александр Старикевич, «Салiдарнасць»