Сдачи не надо: почему история с Бабичем похожа на анекдот 7 Александр Старикевич

17.03.2019, 19:11

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Пока белорусский этап карьеры Михаила Бабича развивается абсолютно предсказуемо.

Конфликт был запрограммирован в тот момент, когда Кремль, выбирая нового посла в Беларуси, остановился на кандидатуре полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Репутация Бабича шагала настолько далеко впереди него, что два года назад Украина отказалась принять его в качестве главы дипмиссии. Беларусь тоже не выражала восторга по поводу назначения в Минск этого персонажа.

Первые несколько недель новый посол стелил относительно мягко, но период реверансов оказался краток. Совершенно очевидно, что Бабича посылали в Минск рычать. Если бы российское руководство хотело выстраивать с Беларусью уважительные взаимоотношения, на эту должность определили бы кадрового дипломата.

Но план у Кремля был другой. Поэтому посол пошел на абордаж при первом же случае.

Дальнейшее развитие событий тоже было в целом прогнозируемым. Несколько неожиданной стала лишь стилистика ответа МИДа Беларуси, на которую россияне обиделись с замечательной непосредственностью.

Происходящее напомнило детский анекдот. Винни-Пух предлагает Пятачку:

– Пошли по городу погуляем, кому-нибудь морду набьём.

– А если нам набьют? – осторожно интересуется Пятачок.

– Во, а нам-то за что? – удивляется Винни-Пух.

Неужели Бабич, когда полез в словесную драку, рассчитывал, что не получит сдачи?..

Так или иначе, стороны пока разыграли, по сути, единственно возможный, а потому предсказуемый дебют. Больше интриги сулит продолжение, где неизбежно появятся развилки. По-настоящему важной окажется непубличная часть противостояния, но шоу тоже должно продолжаться. Кто там следующий огреет союзника-соперника доской по голове?

Александр Старикевич, «Салiдарнасць»