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В США презентовали самый длинный в мире самолет

  • 17.03.2019, 20:17
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Компания Boeing впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев.

Компания Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников, сообщает korrespondent.net со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, 13 марта первый Boeing 777X был представлен сотрудникам компании в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон), хотя ранее в компании заявили, что перенесут презентацию.

Длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев.

Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, диаметр турбины которых составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777-9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тысяч километров.

Укороченная версия Boeing 777-8X, длина которой составит 70 м, сможет вместить 350-375 пассажиров и сможет пролететь немногим более 16 тысяч километров.

В компании отметили, что расход топлива и эксплуатационные расходы лайнеров Boeing 777X будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10-12%.

Первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.


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