В витебском товариществе собственников развернулась «гражданская война» 1 18.03.2019, 11:35

1,481

Конфликтующие стороны выдвигают друг другу серьезные обвинения.

Более 15 лет в Беларуси действуют товарищества собственников (ТС), однако надежды на то, что эта форма управления жильем составит конкуренцию государству, не оправдались. Напротив, проблем у товариществ так много, зачастую решить их не в состоянии ни местная власть, ни правоохранительные органы, ни суды, сообщает «Витебский курьер».

Характерный пример из практики. В Витебске в одном из многочисленных товариществ собственников случился конфликт между председателем правления ТС и проживающим в этом доме гражданином.

Как рассказал «Витебскому курьеру» Юрий С., внутри ТС «Чкалова 64» была создана инициативная группа жильцов, которая обратилась в администрацию Первомайского района с заявлением о халатном отношении председателя ТС к должностным обязанностям.

Претензии со стороны инициативной группы жильцов

Суть жалобы заключалась в том, что председатель постоянно препятствовала просмотру камер видеонаблюдения, не выдавала по требованию книгу жалоб и предложений, нерационально использовала членские взносы.

Трудовой договор с председателем был подписан лицом, срок действия доверенности которого уже истек. Кроме того, в договоре не был указан срок действия контракта. Также отсутствовало дополнительное соглашение и не была представлена должностная инструкция, — пояснил Юрий.

По словам мужчины, усугубляет ситуацию и то, что председатель не провела за год ни одного общего собрания, умышленно не подняла вопрос о продлении или переизбрании нового председателя в связи с окончанием сроков полномочий.

Главное обвинение, на которое обращает внимание инициативная группа, связано с упущением сроков подачи дефектного акта:

Мы могли потребовать безвозмездно устранить строительные дефекты и брак, допущенный по вине подрядчика. Однако в связи с окончанием в октябре 2016 года гарантийного срока эксплуатации нашего дома, вопрос по ремонту был снят с контроля УКСа.

В связи с вышеизложенным группа жильцов выступила с инициативой о проведении общего собрания и переизбрании председателя ТС.

Мнение председателя ТС

Председатель ТС Анна (имя изменено по просьбе женщины) рассказала, что претензии по ее работе возникли только по этому дому, хоть председательствует она еще в нескольких. И дело, на ее взгляд, только в одном жильце.

Отношения у нас с Юрием до этого конфликта складывались наилучшим образом. Юрий вникал во все вопросы по дому, много помогал в качестве волонтера. Потом стал выполнять отдельные работы по договору подряда. Однако работы не всегда выполнялись качественно, и я перестала к нему обращаться, — пояснила Анна.

Именно с этого момента, по мнению женщины, поток жалоб пошел не только в администрацию района, но и в другие инстанции, включая МВД:

Я считаю, что конфликт в ТС вызван не рельными проблемами, а личными амбициями.

Все обвинения в свой адрес Анна решительно опровергает, считая это наговорами и оскорблениями. Что касается вопроса с дефектным актом, то здесь ситуация, по словам Анны, решаемая:

Я действительно пропустила сроки подачи претензий. Однако со строительной организацией заключен договор, по которому они обязуются покрасить дом и исправить все выявленные дефекты.

Как пояснила Анна, работа председателя — это все функции контроля по дому и огромная административная нагрузка:

Кроме того, работа в круглосуточном режиме: если случается аварийная ситуация, первый, к кому обращаются, — председатель.

Женщина пояснила, что по жалобе Юрия провели проверку ее деятельности как председателя ТС. Проверяли сотрудники МВД, а также юридический отдел по работе с обращениями граждан администрации Первомайского района — нарушений не было выявлено.

Координация деятельности ТС со стороны райисполкома

В отделе ЖКХ Первомайского райисполкома рассказали, что председателя ТС, правление и членов ревизионной комиссии избирают на общем собрании жильцов. Райисполком лишь согласовывает кандидатуру председателя или, если люди не могут подобрать такого человека, назначает временного уполномоченного по дому.

Кроме того, если у людей есть вопросы по финансовой деятельности, на собрании они могут принять решение назначить аудиторскую проверку, — пояснили в отделе ЖКХ.

Со своей стороны в администрации организовали общее собрание членов товарищества собственников «Чкалова 64» методом письменного опроса. На должность председателя претендовали три человека. В результате голосования большинством голосов членов ТС решено переизбрать председателя. Анне придется отчитаться о своей работе и сдать дела новому руководителю.

К слову, ситуация, о которой мы рассказали, не единична. В редакцию обратилась инициативная группа ТС «Агат», расположенного на улице Короткевича. По словам обратившихся, жильцы дома недовольны работой исполняющего обязанности председателя ТС. На 18 марта назначено общее собрание членов товарищества. Мы будем следить за развитием событий.