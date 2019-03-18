«Ввез авто из РФ и успел продать, а таможня требует сумму в девять раз выше уплаченной» 2 18.03.2019, 12:12

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Приключения белоруса из-за утильсбора.

Уже более пяти лет в стране работает утильсбор. Ну, как работает… Скорее взимается. Сразу было понятно, то плата за утилизацию — в большей степени налог на импорт, нежели реальная помощь экологии (хотя изначальная его цель именно такова). Вестей о создании новых специализированных площадок для утилизации машин не поступало, также остаются вопросы по уборке с улиц и дворов автохлама, пишет onliner.by.

На этом фоне история Юрия из Постав выглядит еще более странной. После уплаты утильсбора за пассажирский «каблучок» его «попросили» доплатить почти 5,8 тысячи рублей. За что?

Стандартная покупка и шокирующее письмо

«Год назад я решил обновить машину, — начало рассказа Юрия ничем не отличается от сотен и тысяч историй автопокупок. — Так как особо крупной суммой не располагал, решил заключить сделку в России — там более адекватные цены на вторичном рынке в отличие от нашего. В Санкт-Петербурге у меня живут родственники, поэтому я спокойно приехал туда и на месте просматривал в сети свежие объявления на барахолках, договаривался о встречах с продавцами и ездил на осмотры. Встреч было достаточно много, большинство предлагаемых моделей пребывали в довольно сомнительном состоянии. Я уже было опустил руки и хотел возвращаться на родину, как появилось объявление о продаже Skoda Roomster 2008 г. в. С мотором TDI объемом 1,4 литра. Автомобиль оказался в хорошем состоянии: кузов ровный, без явных следов ДТП. Продавец привез „каблучок“ из Чехии. Цена была приемлемой, документы в порядке (в базе залоговых машин этот экземпляр не значился, предоставили оригинал ПТС, где указано, что модель легковая), и я решился на покупку».

После оформления договора купли-продажи и снятия автомобиля с учета в МРЭО ГИБДД белорус вернулся домой. Поначалу никаких проблем не предвиделось: «За один день уплатил утилизационный сбор, который мне насчитал таможенный декларант „Белтаможсервиса“ (742,5 рубля), поставил на учет в ГАИ. Отличная машина — катался и радовался. Спустя около полугода появились вынужденные финансовые трудности, пришлось выставить Skoda на продажу. Сразу замечу: продал фактически за те же деньги, которых она мне стоила за все время владения со всеми вложениями (замена расходников, покупка резины). С тех пор миновал год, на машине уже давно катается другой человек, я почти забыл о ней. Но недавно в почтовом ящике обнаружил письмо, содержание которого, мягко говоря, повергло меня в шок».

M и N

Некоторые цитаты из приведенного выше письма стоит расшифровать. Таможня ссылается на категоризацию транспортных средств, закрепленную в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Не секрет, что далеко не все требования этого документа работают в нашей стране. К таким относятся, например, ЭРА-ГЛОНАСС, разрешение тонировки, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, или СБКТС. Однако на техрегламент все равно ссылаются, особенно когда дело касается финансовых вопросов.

Документ делит машины на категории. В нашем случае речь идет о М1 и N1. Тут впору обратить внимание и на разность формулировок в законе, дающую возможность для маневров. М1 — используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (п. 2.1). N1 — предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны (п. 3). Далее смотрим на ставки утильсбора, зафиксированные в приложении к постановлению Совмина. За М1 старше трех лет, ввозимые физлицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя — 742,5 рубля. А за N1 тех же годов выпуска с полной массой не более 2,5 тонны — 6534 рубля. То есть почти в девять раз больше. Глядя на Roomster Юрия, сложно предположить, что это грузовик. Как говорит бывший владелец, если бы «Белтаможсервис» сразу определил его как N1 с соответствующей платой, сделка бы не состоялась.

Следующим шагом мужчины стал визит в дилерский центр Skoda в Минске. «Там отнеслись с пониманием и попытались как-то помочь в решении данного вопроса, — говорит Юрий. — Но чем больше мы обсуждали и думали, как правильнее поступить, тем сильнее запутывались. Грузовая версия „каблучка“ от Skoda — это Praktik, никак не Roomster. В отчете по VIN сказано, что комплектация автомобиля пятиместная, обычная, легковая, но со специальной перегородкой между задним рядом сидений и багажным отделением. В нем ничего не подвергалось переоборудованию, но из-за наличия перегородки в Европе он может иметь отношение к категории N1, что зафиксировано в VIN».

Так выглядит перегородка

Так, по утверждению Юрия, выглядел салон автомобиля при покупке

Для понимания различия между перегородкой в Roomster и кузовом в Praktik приведем фотографии грузового исполнения модели:

«В итоге мы имеем странную историю, — резюмирует автолюбитель, которого вынуждают доплатить. — Машина куплена в России без какой-либо темной истории в прошлом и поставлена на учет в Беларуси, опираясь в том числе на уплату утильсбора. Поездив полгода, была без проблем снята с учета для продажи и вновь учтена ГАИ по обращению нового владельца. И только теперь, когда автомобиль уже даже не в моей собственности, мне грозит плата в 6534 рубля. Для меня это достаточно серьезная сумма. Я не понимаю, за что мне придется платить, если даже внешне очевидно, что машина легковая».

«Каблучки» и таможня

Юрий делает вывод, что в последнее время более серьезно взялись за истребование недоплаченного, как считают представители госрегулятора, утильсбора. Дело касается именно машин с типом кузова, который принято называть «каблучком». По словам мужчины, только у Skoda запросили информацию о 15 автомобилях. Кроме того, ему намекнули и на внимание к моделям других брендов, в частности Citroen Berlingo и Renault Kangoo. Напомним, к «каблучкам» также можно отнести довольно популярные в Беларуси Volkswagen Caddy и Peugeot Partner. Юрий подозревает, что он не единственный, кто столкнулся с такой правовой проблемой, поэтому предлагает объединиться для решения спорного вопроса.

Позже мужчине пришло еще одно письмо из ГТК. В нем говорится об отсрочке для предоставления нужных документов (Юрий собирается запросить в ГАИ города Глубокое, где автомобиль был поставлен на учет, копии российского СТС и квитанции о начислении и уплате утилизационного сбора, а в российском городе Себеж — СТС и ПТС). В документе заметили, что за нарушение сроков платежа положены пени.

Представитель дилера Skoda напомнил читателям Onliner, что Roomster был снят с производства в 2016 году, и, что очевидно, покупатель приобретает автомобиль с пробегом. Сам бренд называет грузопассажирским транспортом именно версию Praktik. Представители Citroen, которые до сих пор продают Berlingo в качестве пассажирской машины, также посчитали необходимым высказаться: «Насколько нам известно, с точки зрения таможенного законодательства классификация автомобилей по категориям (M или N) осуществляется исходя не из марки, а из конструктивных особенностей конкретной машины. То есть при расчете утильсбора необходимо привязываться к кузову определенного экземпляра: есть ли там окна, сиденья, грузовой отдел типа фургончика. Такие машины действительно можно переделывать как конструктор — из грузовика сделать пассажирский автомобиль, грузопассажирский и наоборот. Но во время уплаты утильсбора должно учитываться актуальное на тот момент состояние машины. То есть если в день подписания документов на таможне «каблучок» представляет собой грузовую машину, за него придется платить как за представителя категории N1, независимо от того, собирается ли владелец переделывать его под пассажирский автомобиль или нет. Категорию определяет таможенный декларант, так как сам человек не может заполнить нужную документацию — требуется специфическое ПО».

В Государственном таможенном комитете мы запросили более подробную информацию о данном случае, чтобы ответить на вопрос, каким образом человек может доказать, что его машина относится к категории M, а не N, и какие документы нужно предоставить. «Общего подхода нет, стандартного перечня документов не найдете, все зависит от конкретного автомобиля», — отметили там.

Конец отсрочки платежа по предъявленной Юрию сумме наступает в ближайший четверг.