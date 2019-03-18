Анатолий Гриценко надеется на поддержку Смешко и Бессмертного 18.03.2019, 16:16

Анатолий Гриценко

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Кандидат в президенты Украины хочет получить голоса двух конкурентов на выборах.

Согласно последним данным Социологической группы «Рейтинг», поддержка кандидата в президенты Анатолия Гриценко выросла на 2,6 процентных пункта. В штабе бывшего министра обороны надеялись на большее. В его пользу с выборов снялись сразу три кандидата в президенты: мэр Львова Андрей Садовый, глава партии «Народный Контроль» Дмитрий Добродомов и журналист-расследователь Дмитрий Гнап. В планах у Гриценко — получить голоса еще двух кандидатов и выйти во второй тур. За две недели до первого theБабель разобрался, как несколько штабов работают на одну победу и кому Гриценко обещает должности в СБУ, НБУ и Генпрокуратуре.

Штаб

С 11 марта штабы «Самопомощи», «Демальянса» и «Народного контроля» начали работать на единого кандидата. Каждый день руководитель штаба Гриценко Виктор Чумак и его коллега из штаба Садового Олег Лаврик координируют совместную работу. Люди мэра Львова дали Гриценко несколько рекламных бордов, делятся своими наблюдателями. На единого кандидата работают и медийные подразделения «Самопомощи».

В нескольких регионах объединить усилия не получилось. Главная причина — плохая репутация потенциальных союзников. «Мы никогда не будем работать с людьми [Геннадия] Корбана в Днепре или людьми [Михаила] Бродского в Черкассах», — говорит Лаврик. Чумак в этом проблем не видит. В Черкассах он рассчитывает на помощь штабистов «Демальянса», с которыми недавно встречался.

Команда Добродомова тоже постепенно подключается к кампании Гриценко, а сам бывший кандидат в президенты за него агитирует.

Чумак признается, что организовывать несколько команд стало сложнее, но на большинстве стратегических направлений есть свои кураторы — это спасает. Первый зам Чумака Олег Канивец менеджерит всю кампанию и реализует стратегию, за которую отвечает его шеф. За юридическую часть отвечает Николай Катеринчук. Николай Томенко, который, по данным источников theБабеля, хочет баллотироваться на будущих выборах киевского мэра, курирует идеологическое и креативное направления. С ним работает Денис Каплунов. Он с Егором Фирсовым и командой партии «Альтернатива» влился в «Гражданскую позицию» в мае 2018 года. На Фирсове — работа с волонтерами и акции в столице. По информации журналистов, в ближайшие две недели в Киеве планируется большой митинг в поддержку единого кандидата. Сам Гриценко в штабе бывает редко — у него плотный график и постоянные разъезды.

Потенциальные союзники

После объединения с Садовым социология показала рост на 2,6 процентных пункта. Чумак рассчитывает на большее. «Информационному сообщению [о решении Садового и других кандидатов поддержать Гриценко] нужна неделя-две, чтобы оно разошлось и повлияло на избирателя», — говорит Чумак.

У Гриценко надеются и на поддержку других кандидатов — Игоря Смешко и Романа Бессмертного. Смешко — бывший замсекретаря СНБО при президенте Леониде Кучме. При нем же возглавлял СБУ. По последним данным центра «Социс», Смешко может получить в первом туре 3,4 процента голосов. У Гриценко уверены, что потенциально это его проценты, потому что Смешко целится в тот же электорат.

По информации журналиство, в обмен на поддержку и в случае своей победы Гриценко предлагал Смешко должность секретаря СНБО, но тот отказался. Чумак надеется, что не окончательно: «У Игоря Петровича, наверное, есть свое видение парламентской кампании. Процессы пока идут, ставить точку нельзя».

Переговоры о поддержке Гриценко Бессмертным тоже продолжаются. Бессмертный в политике с середины 90-х. Он знает, как вести избирательные кампании для других кандидатов, запускать партии и объединять их. Летом 2018-го впервые решил баллотироваться в президенты сам. Но до регистрации был готов уступить, если объединятся как минимум пять кандидатов. По информации журналистов, речь шла о Гриценко, Садовом, Чумаке и Святославе Вакарчуке. Бессмертный рассказывает, что обсуждал возможное объединение с Гриценко дважды — до присоединения Садового и после него. До этого предлагал собраться всем вместе, подготовить договор и начать работать. Речь шла о долгой совместной работе, не только на президентских выборах. Для этого он летал во Львов и встречался с Садовым. Общался и с Вакарчуком. Но объединиться не получилось по двум причинам. Первая — если бы он снял свою кандидатуру до 7 марта, то потерял бы своих людей в избирательных комиссиях. После этой даты ЦИК снять кандидата не может, но он может поддержать конкурента, оставшись при этом в списке.

Вторая причина — Бессмертный настаивает на совместном договоре, где четко прописано совместное видение. «У нас же есть расхождения в программах. Как мы будем поступать? Ответа пока нет», — говорит Бессмертный. Он признается, что на выборах готов идти до конца, но на прошлой неделе дважды встречался с Гриценко. Чумак надеется, что переговоры закончатся в пользу Гриценко.

Будущая команда

Ключевые должности, в случае своей победы на выборах, Гриценко распределил еще до того, как к нему присоединился Садовый. Команда последнего, по словам главы штаба Лаврика, приняла их без исключений. Закулисных переговоров и кадровых претензий не было.

Главой СБУ Гриценко видит бывшего первого замглавы этого ведомства — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Виктора Трепака. Сейчас он руководит вопросами безопасности штаба.

Кандидат на должность министра обороны Иван Апаршин тоже входит в штаб. Он работал с Гриценко, когда тот был в министерстве обороны, а в 2014 году на парламентских выборах входил в список «Гражданской позиции».

Потенциальный глава НБУ — доктор экономических наук, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко. Он уже сейчас представляет Гриценко на всех «экономических мероприятиях».

Светлана Залищук — кандидат на должность министра иностранных дел. Появившись в штабе, говорят его участники, она активизировала международные контакты Гриценко. Они вместе ездили в Давос и на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Залищук организовывает встречи с дипломатами и международными наблюдателями. По информации theБабеля, во многом взгляды команды Гриценко и западных партнеров совпадают, но последние понимают, что его шансы на победу не так велики.

Давида Сакварелизде, представителя партии Михаила Саакашвили «Рух нових сил», Гриценко назвал будущим Генеральным прокурором. Он будет агитировать за Гриценко, но пока, по словам Чумака, его партия должна провести определенные мероприятия, чтобы Сакварелидзе мог полноценно присоединиться к кампании.

Парламентские выборы

В каком составе и под какими названиями все команды пойдут на парламентские выборы — пока неясно. Решение планируют принять после президентских. По информации журналистов, пока никаких списков нет, потому что еще не определена конфигурация. В штабе Гриценко рассматривают два варианта — идти отдельно или с союзниками.

У Садового точно говорят, что партия пойдет в парламент под флагами «Самопомощи». Если кто-то захочет влиться и ликвидировать свои политические структуры, это можно будет сделать. Или альтернативный вариант — все пойдут на выборы отдельно и потом сформируют в парламенте коалицию.