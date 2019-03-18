Состояние Дерипаски из-за санкций сократилось на $7,5 миллиардов 18.03.2019, 16:23

Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Компании российского миллиардера серьезно пострадали.

Из-за санкций состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски сократилось на $7,5 млрд, или на 81%, заявил его адвокат Эрих Феррари в иске к Минфину США, поданному в суд округа Колумбия, пишет "Новое время".

Феррари подчеркнул, что 6 апреля 2018 года Дерипаска стал "жертвой политических распрей" в США. Адвокат заявил, что из-за санкций состояние Дерипаски "упало драматически", а его инвестиции "стали токсическими".

Минфин США своими действиями заставил компании, которые раньше находились под контролем Дерипаски, отделиться от него, отметили Феррари. Те компании, над которыми бизнесмен сохраняет контроль, серьезно пострадали, так как банки отказываются выдавать им кредиты, поставщики расторгли контракты, а контрагенты прекратили сотрудничество.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски - «Базовый элемент» (Basic Element Limited), En+ Group и «Русал».

В декабре 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Конгресс о планах исключить российские компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго» из санкционного списка.

Снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний – Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в санкционном списке.

15 марта стало известно, что он подал в суд против Министерства финансов США с требованием отменить санкции.