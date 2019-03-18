Латвийский министр: Российские политики втянуты в скандал с отмыванием средств 18.03.2019, 16:54

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Эдгар Ринкевичс прокомментировал скандал вокруг балтийского филиала Danske Bank.

Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, пишет "Европейская правда" cо ссылкой на The Guardian.

"Это либо люди под руководством тех, кто близок к российскому правительству, или же те, кто пытается вывести деньги российского правительства", - отметил он.

Несколько европейских и зарубежных банков втянуты в скандал Danske Bank, центром которого является подозрительные операции на сумму 200 млрд евро, которые происходят из России и других стран и прошли через его отделения в Эстонии в 2007-2015 годах.

"Это не проблема одной страны. Она имеет более глубокие корни. Вот почему мое правительство говорит, что урок из этого заключается в том, что нам нужно иметь больше европейского законодательства и надзора", - отметил министр.