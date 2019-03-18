Белорусские боксеры завоевали четыре бронзовые медали молодежного ЧЕ
- 18.03.2019, 19:45
Участие в молодежном чемпионате Европы приняли 240 спортсменов из 39 стран.
Белорусы завоевали четыре бронзовые медали на молодежном чемпионате Европы (U-22), который прошел во Владикавказе 7-18 марта, передает БелТА.
На предварительной стадии белоруска Дарья Осмоловская (весовая категория 69 кг) оказалась сильнее спортсменки из Венгрии Вивьен Будаи, но в полуфинале проиграла более опытной сопернице из Италии Анжеле Карини и выиграла бронзовую награду форума. Также на третью ступень пьедестала почета поднялись ее партнеры по команде Евгений Кармильчик (49 кг), Дмитрий Дешкевич (60 кг) и Александр Родионов (69 кг).
Участие в молодежном чемпионате Европы приняли 240 спортсменов из 39 стран.