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Белорусские боксеры завоевали четыре бронзовые медали молодежного ЧЕ

  • 18.03.2019, 19:45
Фото с сайта fbrd.ru

Участие в молодежном чемпионате Европы приняли 240 спортсменов из 39 стран.

Белорусы завоевали четыре бронзовые медали на молодежном чемпионате Европы (U-22), который прошел во Владикавказе 7-18 марта, передает БелТА.

На предварительной стадии белоруска Дарья Осмоловская (весовая категория 69 кг) оказалась сильнее спортсменки из Венгрии Вивьен Будаи, но в полуфинале проиграла более опытной сопернице из Италии Анжеле Карини и выиграла бронзовую награду форума. Также на третью ступень пьедестала почета поднялись ее партнеры по команде Евгений Кармильчик (49 кг), Дмитрий Дешкевич (60 кг) и Александр Родионов (69 кг).

Участие в молодежном чемпионате Европы приняли 240 спортсменов из 39 стран.


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