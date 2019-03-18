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Турнир в Майами: определились соперницы белорусских теннисисток

  • 18.03.2019, 21:35

Азаренко начнет турнир матчем против Цибулковой, Соболенко вступает в игру со второго раунда.

Определились соперницы белорусских теннисисток на крупном турнире ВТА в Майами. 32 сеяные, включая Арину Соболенко, вступят в борьбу со второго круга. Матчи первого раунда начнутся во вторник, передает pressball.by.

Виктория Азаренко (N 46 ВТА) в первом круге сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой (35), Александра Саснович (36) встретится с победительницей квалификации, Вера Лапко (64) сыграет со второй ракеткой Франции Ализе Корне (53).


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