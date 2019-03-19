«Под прикрытием Орши в Беларуси могут закрыть 100% ИП» 7 19.03.2019, 9:46

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Проект указа о Налоговом кодексе беспокоит белорусский бизнес.

Пока проект указа Лукашенко о реализации Налогового кодекса проходит согласование в органах госуправления, бизнес-союзы продолжают задаваться вопросом — как будут работать новые нормы, вроде известной замены указа № 488 статьей 33 Налогового кодекса, и что собственно предусматривает «реализация» Кодекса, сообщает tut.by.

«Перед принятием нового Налогового кодека говорилось о том, что Кодекс должен быть без отсылочных норм. Документ прямого действия — иначе бизнесу приходится постоянно следить за всеми изменениями, и все равно случаются и штрафы, и провалы в работе. И вот уже разработан проект указа, где в обосновании говорится о необходимости наделения дополнительными полномочиями Совмина и «отдельных органов госуправления», — говорит директор Аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович. — И слово «отдельных» здесь ключевое — важно понимать, кого еще будут наделять такими полномочиями».

Эксперт отметил, что есть опасения, что «под прикрытием Орши», а проект документа касается и вопросов этого региона, будут приняты и куда более принципиальные изменения.

Действительно, первым пунктом проекта документа оговариваются условия перехода организаций и ИП Оршанского района на упрощенную систему налогообложения и применения ее на условиях Налогового кодекса и указа Лукашенко № 506 о развитии Оршанского района.

Проектом документа также предполагается, что Совмин будет устанавливать порядок передачи товарно-транспортных накладных в виде электронного документа, а также других документов, подтверждающих перемещение товаров при взаимной торговле в ЕАЭС. При этом Минфин с МНС, Национальной академией наук по согласованию с ОАЦ устанавливают требования к форматам товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов.

Предполагается также корректировка указа № 222 о регулировании предпринимательской деятельности. В частности, исключается пункт, которым ИП-плательщики единого налога при осуществлении розничной торговли обеспечивали наличие документов, подтверждающих приобретение товара, в частности, его покупку за наличный расчет.

«Налоговый кодекс предусматривает два типа документов, подтверждающих расходы — электронные документы, и иные документы, где есть реквизиты. Но проект этого указа лишает права предоставлять иные документы на бумажном носителе. Проект предусматривает обязательный электронный документооборот, при этом очевидно, что российские контрагенты к такому шагу не готовы. Электронный документооборот — сложная система, и для белорусских ИП это просто закрытие с вероятностью близкой к 100 процентам. Работать они не смогут», — констатировал Анатолий Змитрович.

«Снова получается, что приняли Налоговый кодекс в таком виде, что без дополнительного указа он не работает, нужны допполномочия Совмина. Это своего рода первая ласточка — утвердить легальность и необходимость ручного управления. Система не может без отсылочных норм», — резюмировал собеседник.