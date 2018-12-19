Леонид Фридкин: Вместо указа № 488 будет действовать новый Налоговый кодекс 4 19.12.2018, 10:34

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Леонид Фридкин

Предпринимателей обманули.

С 1 января перестанет действовать указ о лжепредпринимательстве, который около шести лет портил жизнь бизнесу.

Бизнесмены регулярно жаловались, что за партнерство с компаниями, входящими в реестр лжепредпринимательских структур их необоснованно наказывали, взыскивали налоги за совершенные годами ранее сделки и начисляли штрафы, пишет zautra.by.

— Указ нанес большой урон бизнесу и экономике. Понятно, что были настоящие лжепредприниматели – их количество исчислялось тысячами. Но параллельно пострадали еще тысячи предприятий, которые с ними работали, — признает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Так как законными способами доказать легальность проведения своих операций было практически невозможно, указ стал головной болью предприятий, которые никогда не могли быть уверенными, что за ними не придут контролеры из-за того, что их контрагенты нечисты на руку.

Практика применения документа показала, что это чрезвычайно некорректный способ борьбы с нарушениями в сфере налогообложения, считает независимый эксперт в экономике Леонид Фридкин.

— Указ применялся достаточно произвольно, со значительными перегибами, а порой и злоупотреблениями. И несправедливость санкций по указу 488 была очевидной для всех, — объясняет экономист.

Борьба за отмену указа началась давно. А с начала этого года ходили разговоры о его отмене. Вот, наконец, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сообщил, что с начала следующего года указ 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» перестает действовать.

В самом факте отмены указа представители бизнес-ассоциаций видят надежду на снижение рисков.

Контролирующие органы больше не будут гоняться за призрачным прошлым, вспоминая, с кем компании работали много лет назад, и наказывать за сделки с «нечестными» партнерами. Бизнесу будет легче дышать, а значит, проще вкладывать свои силы в экономику, отмечают эксперты.

Но предпринимателям все еще рано радоваться, считает Леонид Фридкин. В пункт 4 статьи 33 принятой в первом чтении Палатой представителей новой редакции Налогового кодекса включены нормы, дающие контролирующим органам широкие возможности борьбы с нарушениями в сфере налогообложения. Теперь сумма, подлежащая возврату НДС по результатам проверки, может корректироваться, если будет установлено искажение сведений о фактах совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, отражении плательщиков в бухгалтерском налоговом учете или налоговой отчетности. Или если основной целью совершения хозяйственной операции является неуплата или неполная уплата налога, а также если будет выявлено отсутствие реальности совершения хозяйственных операций, включая случаи, когда фактически не поступал товар, не выполнялись работы, не оказывались услуги, не были переданы имущественные права.

— В какой-то мере это похоже на нормы 488-го указа, только это будет делаться не путем рассылки «писем счастья» о том, что предприниматель когда-то имел дело с лжепредпринимательскими структурами, а по результатам проверки. С одной стороны, это большой плюс, потому что будет меньше возможностей для произвольных толкований. Но вопрос с нормой о цели совершения хозяйственной операции – трактовать цель операции можно достаточно широко. И при наличии творческого подхода можно каждую вторую операцию рассматривать как направленную на уход от уплаты налогов. Доказывать же, что целью совершения хозяйственных операций не являлось уклонение от уплаты налогов, будет проблемно, — отмечает Леонид Фридкин.

Если Налоговый кодекс останется в той редакции, которая принята в первом чтении, у бизнесменов появится новая проблема, а у аудиторов и юристов, которые их обслуживают – новые хлопоты и услуги, которые принесут им дополнительные гонорары, считает экономист.