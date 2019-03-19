Судаленко: Разве это не экстремизм, когда чиновник игнорирует обязательства страны? 19.03.2019, 10:14

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится более 300 белорусских кейсов.

18 марта гомельские левые из «Справедливого мира» Владимир Секерко и Валерий Климов получили сообщения из Комитета ООН по правам человека о регистрации их жалоб на запреты в проведении массовых мероприятий.

В Комитет ООН политики пожаловались после того, как не нашли защиты своих прав внутри страны. Гомельский горисполком запретил им еще в 2016 году провести в областном центре пикеты на социальную тематику и ухудшение экономического положения людей наемного труда, сообщает «Гомельская весна».

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает, что Комитет ООН по правам человека уже более десятка раз рассматривал аналогичные дела по отказам мирных собраний в Гомеле, констатируя грубое нарушение прав, тем не менее, порочная практика чиновников не меняется.

«Осенью прошлого года я присутствовал в Женеве на сессии Комитета по правам человека, где белорусское правительство отчитывалось о соблюдении прав человека в стране. Председатель Комитета тогда прямо спросил белорусскую делегацию, почему, например, в Гомеле политики должны проводить мирные собрания на окраинах города? Ответа не последовало ни тогда, ни сейчас, хотя уже есть более десятка решений Комитета, по которым чиновники только в Гомеле систематически нарушают права граждан на мирные собрания и выражение мнений», - заявил юрист.

Он также подчеркнул, что в каждом из принятых в Женеве решений содержаться рекомендации белорусскому правительству изменить не только национальное законодательство о мирных собраниях, но и практику его применения, чтобы напрочь исключить повторение установленных нарушений.

«В более десятка решений содержатся рекомендации гомельским чиновникам отменить местное решение о массовых мероприятиях в Гомеле, а воз, как говорят, и ныне там. На сегодня в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится более 300-сот белорусских кейсов! Разве это не экстремизм, когда тот или иной чиновник в открытую игнорирует международные обязательства страны?», - добавил Судаленко.

Напомним, после регистрации жалобы в КПЧ ООН она передается правительству страны для официального комментария. На эту процедуру отводится шесть месяцев или 180 дней. Потом заявителю в такой же срок предоставляется возможность отреагировать на позицию страны, после чего жалоба считается готовой к рассмотрению. Сегодня белорусские жалобы здесь рассматриваются в срок от 3-х до 6-ти лет.