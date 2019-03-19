10 профессий, которые могут исчезнуть в ближайшие 20 лет 6 19.03.2019, 14:59

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Новые технологии меняют жизнь и рынок труда.

Роботы наступают! Новые технологии меняют жизнь и рынок труда. Но не всё так плохо: со временем изменятся потребности общества и появятся новые профессии. Издание Insider рассказало о 10 профессиях, которые, вероятно, исчезнут к 2038 году, пишет praca-by.info.

1. Кассиры

Поначалу автоматические кассы для самостоятельной оплаты товаров не пользовались спросом у клиентов: они несовершенны, и покупателям тяжело с ними справляться. И хотя даже сегодняшние версии не без изъянов, развитие индустрии касс самообслуживания налицо.

По данным Allied Market Research, к 2020 году объём этого рынка достигнет $31,75 миллиарда, что явно скажется на работе кассиров. Также в этом «помогут» сервисы, которые занимаются доставкой продуктов из магазинов.

2. Работники сетей фастфуда

Фастфуд универсален — у него одно меню в большинстве точек и чёткие стандарты работы. По оценке The Guardian, вероятность того, что поваров в фастфуде заменят на машины для приготовления блюд, составляет 81%. Например, в Калифорнии с 2017 года работает робот Flippy, который делает гамбургеры в некоторых ресторанах сети CaliBurger.

3. Представители розничных ювелирных магазинов

В последние годы индустрия ювелирных украшений сокращается. В 2016 году темп закрытия ювелирных магазинов вырос на 53%, писал Bloomberg со ссылкой на ассоциацию Jewelers Board of Trade. По данным National Jeweler, это может происходить из-за того, что поколение миллениалов предпочитает тратить деньги на впечатления, а не на материальные вещи. «Это ограничивает возможности для роста», — объяснял Bloomberg аналитик Edward Jones & Co. Брайан Ярбро.

4. Почтальоны

В 70-е и 80-е годы прошлого века это была профессия для новичков или вообще подростков из спальных районов, но сейчас с приходом цифровой эры она постепенно устаревает. По прогнозу Бюро трудовой статистики Министерства Труда США, к 2022 году число позиций в этом секторе американского рынка сократится на 28%. Сказывается на отрасли и, например, развитие онлайн-банкинга.

5. Спортивные арбитры

Помимо технических средств фиксации нарушений в играх, существуют другие объективные факторы, влияющие на исчезновение профессии: невысокая зарплата, физические и словесные оскорбления разгневанных фанатов и туманные карьерные перспективы. Всё меньше молодых судей готовы заменить тех, которые уходят на пенсию.

6. Контролёры счётчиков

По мере распространения цифровых счётчиков число старых счётчиков, как и специалистов, которые снимают с них показания, будет сокращаться. По данным Career Cast, к 2022 году количество контролёров счётчиков может сократиться на 19%.

7. Продавцы по телефону

Исследование Оксфордского университета от 2013 года говорит о незавидном будущем для работников сферы телефонных продаж. Его авторы признают, что для продаж зачастую требуется человеческий контакт, однако телемаркетинг — как деятельность, построенная вокруг стандартизированных скриптов, — всё равно рискует быть компьютеризирован, считают они.

8. Туристические агенты

Развитие интернет-сервисов по самостоятельной покупке авиабилетов убивает профессию турагента. Подливает масла в огонь активное развитие бонусных программ банков: часто для того, чтобы воспользоваться накопленными бонусами, бронировать перелёты и отели нужно через специальный портал своего банка. По оценке Бюро статистики США, с 2000 по 2014 годы число турагентств в Америке снизилось со 124 000 до 74 000.

9. Диспетчеры

Транспортным компаниям и операторам такси не обязательно содержать большой штат диспетчеров, поскольку водители с помощью приложений могут сами планировать маршрут своей поездки. То же касается путешественников, которые к тому же могут заранее планировать логистику с помощью картографических сервисов, таких как Google Maps или Яндекс.Карты.

10. Лесорубы

Общество борется с изменением климата и работает над озеленением планеты, и этот тренд может лишить работы часть лесорубов. Также на спрос на древесину влияет тренд на выбор более экологичной продукции, а цифровизация сокращает потребности общества в бумаге. В ближайшие 10 лет их число лесорубов может сократиться на 13%, оценивает Бюро трудовой статистики США.