В Дании начали делать пиво из риса для суши 2 19.03.2019, 15:27

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Попробовать получившееся пиво можно в одном из ресторанов Копенгагена.

Копенгагенский ресторан Sticks’n’Sushi предлагает посетителям новое пиво, которое готовится из излишков риса от суши, пишет pivo.by.

Для приготовления суши требуются большие порции риса, не все из которых в итоге используются. Излишки иногда перерабатывают или используют в качестве корма для животных. Но исследователи из Технического университета Дании предложили использовать остатки риса для производства пива.

«Хотя варить пиво на основе риса не является новшеством, никто раньше не придумал использовать оставшийся вареный рис», — говорят исследователи.

Задача состояла в том, чтобы разработать рецепт пива, в котором использовалось бы как можно больше риса — непростая задача, поскольку крахмалистые соединения риса могут блокировать фильтрацию, в отличие от зернового затора.

Пока в пиве, получившем название Gohan Biiru, используют 20% вареного риса, но пивовар лаборатории пищевых технологий ScienceBrew Технического университета Дании Пребен Бойе Хансен считает, что долю риса можно еще увеличить.

Попробовать получившееся пиво можно в одном из ресторанов Sticks’n’Sushi в районе Люнгбю в Копенгагене, но сеть надеется расширить производство на все свои рестораны.