BBC: Мэй будет просить ЕС отсрочить Brexіt до 30 июня 19.03.2019, 19:32

Тереза Мэй

Отсрочка нужна Британии для принятия необходимого законодательства для выхода из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС перенести дату выхода страны из блока (Brexit) с 29 марта на 30 июня. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в британском правительстве.

По мнению Мэй, отсрочка нужна Британии для принятия необходимого законодательства для выхода из Евросоюза.

"Тереза Мэй напишет письмо ЕС с просьбой отсрочить Brexit до 30 июня с возможностью последующего пролонгирования", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет Европейского союза утвердил экстренные меры на случай выхода Британии из ЕС без соглашения по так называемому "жесткому сценарию". Временные меры приняты для ограничения серьезного ущерба в определенных секторах.

Отметим, что Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта, однако на прошлой неделе парламент принял резолюцию, по которой Brexit может быть перенесено на 30 июня, если до 20 марта палата общин утвердит текст предлагаемого Мэй соглашения о выходе из ЕС.