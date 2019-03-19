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Кто бы возглавил Беларусь при казахстанском сценарии?

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  • 19.03.2019, 20:46
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Такой сценарий урегулирован в Статье 89 Конституции РБ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Согласно местному законодательству, его обязанности будет исполнять спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Пророссийские политические телеграмм-каналы, не понимая белорусской ситуации, начали выдавать «инсайды»: мол, новости из Казахстана вызвали нездоровый ажиотаж в среде Михаила Мясниковича, пишет nn.by.

Напомним, Мясникович — спикер Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента.

Если бы эти телеграмм-каналы вели люди из Беларуси, они бы знали положение Конституции:

Статья 89. В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру.

Премьер-министр в Беларуси — Сергей Румас. Именно к нему при казахстанском сценарии перешли бы полномочия главы страны.


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