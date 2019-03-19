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Лукашенко «с большим сожалением» воспринял отставку Назарбаева

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  • 19.03.2019, 21:32
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Белорусский диктатор позвонил правителю Казахстана.

19 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым, который сегодня объявил, что уходит в отставку.

Белорусский диктатор заявил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Лукашенко подчеркнул, что имеет тесные многолетние рабочие и дружеские отношения с Назарбаевым. «Речь в целом получилась очень тёплой», — констатирует БелТА.

Назарбаев объявил о своей отставке в прямом телеэфире во время совещания о развитии страны. Временным исполняющим обязанности президента Казахстана стал спикер Сената Касым-Жамарт Токаев.


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