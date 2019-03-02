Хуан Гуаидо: 80% армии Венесуэлы поддерживает смену руководства 2.03.2019, 19:57

Хуан Гуаидо

Фото: EPA/UPG

Армия страны хочет перемен.

Как сообщает ru.euronews.com, об этом заявил временный президент страны Хуан Гуаидо во время визита в Аргентину.

Лидер оппозиции Венесуэлы совершает турне по странам Латинской Америки, по возвращению из которого ему грозит арест. Гуаидо уже посетил Колумбию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

"Если в Венесуэле и присутствует иностранное вмешательство, то со стороны Кубы. Там активно работает разведка и контрразведка. Я могу сказать, не боясь ошибиться, что 80% вооруженных сил Венесуэлы хотят перемен", – заявил Гуайдо.

В мире активно поддерживают отстранение Николаса Мадуро от власти в Венесуэле. Накануне Вашингтон ввел санкции против высокопоставленных чиновников и военных, поддерживающих режим Мадуро, а также их семей. У них аннулированы визы.