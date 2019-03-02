Витебчанка рассказала, как ей удалось похудеть на 40 килограммов 1 2.03.2019, 21:34

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Фото: из личного архива

Она весила около 100 килограммов, но сумела сильно похудеть.

«Я всегда боялась стать девушкой из разряда „вышла замуж, родила и распустила себя“. И именно это со мной произошло», — рассказывает tut.by Мария Макаренко из Витебска. Она весила около 100 кг, но сумела сильно похудеть — только другим советует не повторять ее ошибок на пути избавления от лишнего веса.

— Родилась моя Дашуля. Декретные будни, учеба в универе, бессонные ночи, беспорядочный режим и неправильное питание за четыре года превратили девушку в необъятную «тетю».

Больше всего напрягало то, что выбор одежды на 54 размер, прямо скажем, не молодежный. Часто, приходя в магазин, я слышала от консультантов, что у них вещи только на молодежь, а размер 54 никакого отношения к этому не имеет. Было очень обидно, ведь мой самый «толстый» период выпал на 20−24 года. На тот момент я весила плюс-минус 100 кг.

Стартовым толчком стали треснувшие на попе брюки 54 размера (стрейч!). Произошло это в тот момент, когда я завязывала ботинки дочке. Мне стало стыдно перед ребенком, что у нее такая мама. Ведь всегда хочется, чтобы ребенок тобой гордился.

Я стала пробовать худеть. В ход шли самые «трендовые» диеты: японская, монодиета, кефирная. Вес уходил, иногда даже 10−12 кг, но спустя какое-то время возвращался с плюсом. Потом мне подарили книгу известного автора (название озвучивать не буду), который разработал диету: есть исключительно белковые продукты, в любом количестве и в любое время суток. Выбор продуктов большой. Ты постоянно сыт. Именно это и нужно для человека, привыкшего к бесконтрольному питанию. Противопоказанием были заболевания почек. Тут у меня проблем не имелось, поэтому я сразу же «села» на такое питание.

Фото: из личного архива

Вес просто улетал, что не давало мне сорваться. При этом я была всегда сыта. В итоге за три месяца я скинула 22 кг, потом вес шел вниз медленно, но стабильно.

Моя борьба с весом заняла 8 месяцев. Со 100 кг я похудела до 58 кг (рост 171 см).

Я была очень горда собой, знакомые не узнавали. Муж хвалил, мотивировал и поддерживал меня весь этот период. Если бы не он, я бы, наверное, на полпути все бросила!

Но… после такого резкого сброса (причем не самым щадящим методом) начались проблемы со здоровьем. Я потеряла две трети волос. Голова светилась, как у престарелого мачо с повышенным тестостероном. Пострадала щитовидка, как следствие, сбой цикла. Ушло полгода и много денег, чтобы восстановить здоровье.

Я никому не порекомендую худеть на чистом белке. Это токсично для организма. Грубо говоря, жесткая сушка, к которой прибегают спортсмены перед выступлениями. Но и то, у них период сушки намного короче по времени, а негативные последствия бывают довольно часто.

Фото: из личного архива

После похудения, естественно, обвисла кожа. Стали заметны растяжки. Да и тело было в состоянии «худая корова — еще не газель». Поэтому было решено пойти в тренажерный зал и правильно питаться. Сказано — сделано! Занималась я три года сама, без тренера, изучала принципы питания, но результата «вау» так и не достигла, просто подтянулась.

Последний год я занимаюсь с тренером. Эффект не заставил себя ждать. Где надо, «нарастили», где было лишнее, убрали. Теперь оттачиваем контуры.

Я занялась блогерством: за полгода у меня 7,3 тысячи подписчиков. Пишу о правильном питании, тренировках, ошибках в похудении, уходе за кожей и так далее. Помогают девять лет работы в медицине. Я рада, что могу вдохновлять людей сбрасывать вес, поддерживать их.

Фото: из личного архива

Желаю всем начать заниматься собой, но только без таких ошибок, какие совершила я. Сейчас нас с дочкой называют сестричками. А любимый муж гордится тем, что я смогла дойти до цели.