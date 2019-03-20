СМИ: Тройка украинских олигархов объединилась против Порошенко 1 20.03.2019, 8:52

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Другие представители крупного бизнеса Украины заняли нейтральную позицию.

Несколько украинских олигархов готовы помогать любому из конкурентов Порошенко на грядущих президентских выборах, сообщает «Украинская правда».

Непримиримыми оппонентами Порошенко являются Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский. Их «Украинская правда» называет «тройственным союзом», члены которого уверены, что Порошенко нельзя дать победить во второй раз.

«Можно не смотреть интервью Игоря Коломойского, чтобы понять его отношение к действующему президенту. Достаточно включить [телеканал] «1+1» и посмотреть несколько часовых «расследований», которые в сути своей являются не чем иным, как предвыборной «чернухой» против Порошенко», — указывают авторы материала.

В последнее время в открытую войну с Порошенко вступил телеканал «Интер», принадлежащий Фирташу и Левочкину. Как отмечается, в последние несколько недель этот канал стал едва ли не главной телевизионной трибуной для лидера националистической организации «Национальный корпус» Андрея Билецкого (члены объединения в середине марта предпринимали попытки сорвать митинги Порошенко). А в феврале на «Интере» начали появляться положительные сюжеты о лидере президентской гонки Владимире Зеленском, которого связывают с Коломойским.

Последним серьезным медийным союзником Порошенко оказались телеканалы, связанные с окружением олигарха Виктора Медведчука (телеканалы «112 Украина» и NewsOne).

В материале сообщается, что другие крупнейшие олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов заняли нейтральную позицию.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, второй тур состоится 21 апреля. Лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. Порошенко борется за выход во второй тур с Юлией Тимошенко.