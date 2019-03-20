В Минске брутально задержали Дмитрия Полиенко 8 20.03.2019, 13:00

3,066

Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ "Весна"

На бывшего политзаключенного заведено новое уголовное дело.

В Минске около десяти часов утра 20 марта в своей квартире был задержан активист и бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко. Его подозревают в совершении преступления по статье 339, ч.3 УК РБ ( "Особо злостное хулиганство"). Подробности задержания ПЦ "Весна" рассказала подруга Дмитрия Анастасия Гусева.

"Около 10 утра в квартиру брутально ворвались люди с автоматами, в бронежилетах и масках. Сразу повалили Дмитрия на пол лицом вниз, одели наручники. Затем выбили дверь в соседнюю комнату, начали проводить обыск. Сообщили, что против Дмитрия возбуждено новое уголовное дело за "особо злостное хулиганство", - рассказала она.

Сотрудники сообщили, что дело якобы связано с инцидентом недельной давности.

"Примерно неделю назад Дима ждал своего друга на лестничной клетке и к нему стал приставать пьяный агрессивный мужчина. Тому просто не нравилось, что там стоит. Он оскорблял Диму, а затем ударил его по лицу. Тогда Диму распылил перцовый баллончик", - пересказала историю Анастасия.

Обыск в квартире Дмитрия длился около часа. У активиста изъяли всю технику (компьютер, мобильный телефон), литературу, листовки, наклейки и т.д. У Анастасии Гусевой, которая находилась в тот момент в квартире, также изъяли мобильный телефон. По словам активистки, все внимание силовиков была направлена именно на литературу и другие печатные материалы, которые нашли в Полиенко. Все их вопросы были об этом, а обстоятельства дела их особо не интересовали.

После обыска Дмитрия Полиенко увезли в ГОМ-2, откуда его, скорее всего, повезут в Следственный комитет.