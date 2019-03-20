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В России глава Калмыкии подал в отставку

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  • 20.03.2019, 12:55
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Алексей Орлов
Фото: РИА Калмыкия

Врио губернатора назначен кикбоксер.

Глава республики Калмыкия Алексей Орлов ушел в отставку, передает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Временно исполняющим обязанности главы Калмыкии назначили российского кикбоксера Бату Хасикова.

Орлов возглавлял республику с 2010 года. В 2014 году его переизбрали на второй срок, его полномочия истекали в сентябре 2019 года. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее в отставку подали глава Челябинской области Борис Дубровский и губернатор Алтая Александр Бердников. Накануне РБК сообщало, что в ближайшее время в отставку может уйти губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Издание «Проект» сообщало, что в рамках новой серии отставок губернаторов своих постов могут лишиться до шести глав регионов. «Ведомости» также писали, что своих постов могут лишиться губернатор Оренбургской области Юрия Берга и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.


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