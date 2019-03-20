ЖКХ навязывает белорусам новый договор 4 20.03.2019, 14:24

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Несогласным обещают встречу в суде.

ЖКХ Минского района под угрозой суда принуждает владельцев многоквартирных домов заключать договоры с диспетчерской службой 115, сообщает onliner.by.

«Досудебная претензия о понуждении заключить договор» — такую бумажку недавно разослали всем товариществам собственников и ЖКХ Минского района. А за отказ кара небесная и ответственность вплоть до уголовной. «Скоро и до Минска дойдет», — обещает генеральный директор районного ЖКХ.

Так он трактует распоряжение главы государства, а единственной причиной, по которой поставщики коммунальных услуг сопротивляются этому нововведению, видит попытку избежать контроля со стороны органов власти.

Короткий ликбез

Диспетчерская служба 115 начала работать в 2015 году. Проект задумывался как связующее звено между минчанами и структурами ЖКХ: с его помощью любой житель города может рассказать коммунальщикам о проблеме, которую они должны оперативно решить, а власти могут контролировать качество этого решения.

Диспетчерская служба 115 принимает заявки от большинства многоквартирных домов Минска и Минского района, которые находятся на обслуживании государственных коммунальных служб, входящих в систему ЖКХ. Но существуют и частные формы собственности: ЖСПК, ТС (кондоминиум) и прочие — когда жилой дом обслуживает организация, созданная его жильцами за их же деньги. Казалось бы, зачем им услуги контакт-центра ЖКХ? Вот и они не поняли.

Сначала было смешно

Вот, как описывает ситуацию жилец одного из домов, которые находятся на обслуживании товарищества собственников:

«Дано. Товарищество собственников, где любая заявка от жильца поступает напрямую в офис или председателю. Заявки закрываются и недостатки устраняются по первому зеленому свистку силами штатных работников товарищества или с привлечением организаций, с которыми у товарищества есть договор на обслуживание.

Сейчас поступает предложение от государственных органов. Хотя нет, это не предложение, а сразу досудебная претензия (!) о понуждении к заключению договора с КУП ЖКХ о том, чтобы спонсировать созданную ими „Единую диспетчерскую службу“. Вы заключаете договор с нами, и теперь жильцы будут звонить не напрямую в офис товарищества или председателю, а нашему посреднику — диспетчеру, а уже он будет передавать заявки вашим сотрудникам в ТС.

При этом диспетчер ни физически, ни юридически не может направить по данной заявке стороннюю службу, с которой у ТС нет договора на оказание услуг. Естественно, за данную „услугу“ и предоставляемое „удобство“ вы будете нам платить ежемесячно, а если нет, то кара небесная и уголовное преследование ждет невыполнившего сие святое распоряжение.

При этом в суд они грозятся пойти не за отказ от заключения договора, а „в случае неполучения мотивированного ответа“. Хотели мотивированно ответить, что „вы нам такие красивые — как собаке пятая нога...“, но решили ответить вежливо и корректно: „В п. 2 распоряжения речь идет о «заинтересованных организациях и индивидуальных предпринимателях», мы же «не заинтересованы», поэтому не подпадаем под круг лиц, указанных в данном пункте“. Судя по всему, надо ждать повестку из суда».

Потом стало несмешно

Получив это странное письмо, председатель товарищества нашел и почитал текст решения, на которое ссылается КУП «ЖКХ Минского района». Выяснилось, что у коммунальщиков действительно есть основания понуждать собственников многоквартирных домов к заключению договоров со службой 115.

ЖКХ Минского района: «Конечно, они не хотят контроля»

— Для того чтобы контролировать качество выполнения коммунальных услуг со стороны ЖСПК, есть положение и действующее ТКП со сроком реализации любой услуги, входящей в перечень жилищно-коммунальных, — комментирует ситуацию Андрей Бекета, генеральный директор КУП «ЖКХ Минского района». — Местный орган власти — райисполком — должен контролировать и отслеживать работу обслуживающей организации: насколько качественно оказывают жилищно-коммунальные услуги, а для этого — иметь доступ с ограниченными правами для контроля за выполнением заявок. Цена вопроса для ЖСПК — от 5 до 10 рублей в месяц, в зависимости от количества лицевых счетов. И никакого диспетчера нанимать не нужно. У председателя ЖСПК устанавливается программное обеспечение, и приходит извещение: засор канализации, требуется замена лампы и так далее.

Обслуживающая организация (ТС, ЖСПК или ЖЭС) должна исполнить эту заявку в течение 24 часов. Если местный орган власти видит, что правление работает плохо, техническое обслуживание организовано некачественно, то применяет меры взыскания к обслуживающей организации. Разве это дорого или плохо для потребителя?

Конечно, частные обслуживающие организации не хотят, чтобы с нашей стороны был контроль, вот и сопротивляются. С этой целью было принято решение Минского райисполкома с перечнем всех организаций, имеющих на балансе жилищный фонд. Так будет во всей Беларуси. И в Минском районе, и в самой столице. Благодаря этому все вертикали власти будут иметь возможность контролировать качество оказания жилищно-коммунальных услуг.

— Минские товарищества собственников утверждают, что никто их не понуждал заключать договор со службой 115.

— Еще не дошло до них.

— Но это же прошлогодний закон.

— Ну, не доработал город Минск. Мы пошли на опережение. В Минском районе действует всего 19 ЖСПК, а в городе Минске их в разы больше. В октябре мы внедрили диспетчерскую службу 115 в Минский район, месяц работали в тестовом режиме, еще месяц поэтапно подключали жилой фонд. Затем мы заполняли базу потребителей и поставщиков услуг — на это требуется много времени. А теперь заключаем договоры с частными обслуживающими организациями.