Британия официально попросила ЕС отложить Brexit 20.03.2019, 15:30

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Тереза Мэй запросила техническую отсрочку до 30 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом она объявила в парламенте, передает Reuters.

Как сообщается, глава британского правительства направила письмо главе Евросовета Дональду Туску. В нем говорится о технической отсрочке до 30 июня. Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Brexit на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Reuters отмечает, что Туск получил запрос.