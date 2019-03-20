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Британия официально попросила ЕС отложить Brexit

  • 20.03.2019, 15:30
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Тереза Мэй запросила техническую отсрочку до 30 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом она объявила в парламенте, передает Reuters.

Как сообщается, глава британского правительства направила письмо главе Евросовета Дональду Туску. В нем говорится о технической отсрочке до 30 июня. Мэй подчеркнула, что не готова откладывать Brexit на более позднюю дату, а также что готовится к третьему голосованию по своему варианту сделки.

Reuters отмечает, что Туск получил запрос.


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