На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника 20.03.2019, 22:30

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Источник: Газета.Ру

Граждане РФ были убиты во время перестрелки с полицией.

Двое подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали (Индонезия) были убиты полицией в результате перестрелки, еще одного подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Джакарте.

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

По его словам, заведующий консульским отделом посольства уже прибыл на Бали, однако паспортов убитых и одного задержанного полиция ему пока не предъявила.

В разговоре с РБК Тетюшин подтвердил, что о гражданстве убитых в посольстве знают только от полиции. «Посольство находится в плотном контакте с правоохранительными органами Индонезии. Это информация не из посольства, это из полиции Индонезии, мы эту информацию проверяем», — пояснил он.

Ранее местное издание Tribun-Bali сообщило со ссылкой на индонезийскую полицию, что утром 19 марта на юге острова Бали, в курортном городе Кута, произошло вооруженное ограбление обменного пункта.

Как отмечает Jawa Pos, полиция нашла семерых подозреваемых в пансионате в поселке Джимбаран спустя несколько часов после ограбления. Четверым удалось скрыться на машине, оставшиеся вступили в перестрелку с полицией. Одного в итоге арестовали, еще двое были убиты.

Источник Tribun-Bali в полиции сообщил, что все нападавшие были российскими гражданами. По его словам, эти данные также подтвердил хозяин жилья, которое снимали подозреваемые.

Местное издание Сoconuts Bali, которое тоже называет грабителей россиянами, отмечает, что полиция также считает участников налета ответственными за другое ограбление пункта обмена валюты в Куте в конце 2018 года.

По сообщениям СМИ, во время ограбления сотрудников обменного пункта избили и связали. Из сейфа забрали порядка 800 млн индонезийских рупий ($56 тыс.) и порядка $7 тыс. в иностранной валюте.