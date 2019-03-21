Водитель: В Беларуси нужно всегда иметь с собой 100 евро — на штрафы 3 21.03.2019, 10:07

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Фото: onliner.by

Автомобилист рассказал о конфликте с BelToll.

Мирослав — гражданин Беларуси, но имеет вид на жительство в Польше. Там он работал в сфере грузоперевозок, объездил на небольшом фургоне около 20 стран — почти весь Евросоюз. Кажется, у водителя-профессионала из ЕС не должно возникнуть проблем при оплате проезда по платным дорогам. Тем не менее в Беларуси такая проблема возникла. Мирослав рассказал Onliner о том, как за 130 км от Ивья до Минска заплатил 400 рублей и почему теперь намерен судиться с оператором системы BelToll.

В феврале этого года молодой человек на некоторое время приехал в Беларусь.

— У меня есть своя машина, у нее литовские регистрационные номера. Проблем на границе не возникло: так как у меня есть вид на жительство в другой стране, то при въезде сроком до трех месяцев растаможивать автомобиль не требуется. Это, конечно же, не первый мой визит в Беларусь. И от знакомых я слышал, что есть вопросы к тому, как работает система оплаты дорог — BelToll. Но я просто не ожидал, что все настолько сложно, — рассказал водитель.

Мирослав оформлял BelToll в Лиде. Говорит, нашел пункт обслуживания, потому как знал, что и где искать. У иностранцев, которые приехали в Беларусь впервые, и на этой стадии иногда возникают проблемы.

— Информации недостаточно. Я жил в Беларуси, поэтому знаю, как здесь оплачиваются дороги, где располагаются кассы BelToll, как они выглядят. Но скоро в стране будут проходить Европейские игры, приедут болельщики из других стран. Легко ли им будет ориентироваться? Они понятия не будут иметь, как проехать, не нарушив правил. Легко можно свернуть с бесплатной дороги на платную, ни о чем не подозревая, или просто проехать мимо нужной заправки, не догадываясь, что должен там что-то оплатить, — рассуждает наш читатель.

Он — опытный водитель, поэтому спланировал поездку заранее: оформил BelToll, понимая, что предстоит ехать по платным участкам трассы М6 (Минск — Гродно).

— На оформление ушло около часа. Я подробно проконсультировался с кассиром, как и что мне нужно сделать, потому что паспорт у меня белорусский, а машина на европейских номерах. Женщина мне все объяснила, выдала прибор. Говорит, прикрепите на лобовое стекло, но прежде прочитайте инструкцию. Я заплатил 50 рублей — это залоговая стоимость устройства, плюс 60 рублей в качестве взноса для оплаты дорог — мне сказали, что это минимальная сумма.

По опыту работы в Европе Мирослав знает, что инструкцию нужно читать не тогда, когда возникли проблемы, а заранее, чтобы ничего плохого как раз не случилось.

Водитель все прочитал и затем прикрепил прибор на лобовое стекло, как и было указано.

— Смущало то, что на приборе нет никаких индикаторов. Вот как понять, что он работает, что с ним ничего не произошло, что батарея не разрядилась? Ладно, ничего другого не оставалось, кроме как надеяться, что все будет нормально.

От Ивья начинался платный участок трассы. Подъезжая к первой рамке BelToll, Мирослав выключил музыку: при проезде прибор, установленный в автомобиле, должен был издать характерный звук, означающий, что все работает, оплата взимается. Машина проехала под рамкой и ничего не произошло, в салоне было тихо.

Сработало или нет — угадай

Ситуация плохая — Мирослав едет на автомобиле с иностранными регистрационными номерами в Минск по платной дороге, а прибор BelToll по какой-то причине не сработал. Выходит, водитель уже нарушает закон?

— Я сразу же остановился и стал звонить в BelToll, чтобы меня проконсультировали, как быть дальше. Разговор длился порядка 15 минут. Меня спрашивали, каким образом я закреплял прибор, читал ли инструкцию, но я уверен, что все сделал верно. В результате оператор попросила, чтобы я приехал в ближайший пункт обслуживания для выяснения проблемы и каких-то следующих действий, — рассказал собеседник.

Приехать в ближайший пункт обслуживания — легче сказать, чем выполнить. Дело в том, что для этого нужно либо вернуться назад (то есть сначала найти место разворота на трассе), либо ехать вперед, но проследовать с неработающим прибором еще через несколько рамок.

— Мне сказали: езжайте вперед до ближайшего пункта BelToll. А он находился в 60 км от Минска. Я поехал, других вариантов не было. Под следующей рамкой прибор снова не пикнул. Я опять остановился, позвонил в службу поддержки. Но там никакой новой информации мне не предоставили. Я предложил списать с меня деньги, ведь звонок зафиксирован, а у них есть все необходимые данные в базе. Но мне сказали, что это невозможно, я должен приехать в пункт обслуживания.

В результате пока Мирослав добрался туда, куда ему было предписано, он проехал в общей сложности под пятью рамками. И ни разу не последовало звукового подтверждения того, что плата за пользование дорогой с него списывается.

Плати снова и поезжай

— Мы стали разбираться, что пошло не так, но в результате так ничего и не выяснили — все вроде бы было нормально. В итоге мне просто предложили взять новое устройство и ехать дальше. Я говорю: дайте мне такую штуку, с которой я доеду до Минска и она точно сработает. Мне оставалось проехать еще две рамки. В результате я получил устройство, которое клеится по обе стороны лобового стекла: и изнутри автомобиля, и снаружи. Выглядит оно ненадежно, снаружи прибор просто клеится на стекло. Вроде крепко, но мало ли что может случиться на скорости 120 км/ч. Да и как с ним быть при остановке — забирать с собой? Всем же будет интересно, что это за штука такая — может, видеорегистратор, — рассуждает Мирослав.

Тем временем с него снова потребовали 50 рублей в качестве залоговой стоимости прибора. Просто поменять одно устройство на другое оказалось нельзя — не бывает же все настолько просто. Причем деньги за возвращенный прибор молодому человеку на руки не выдали. Оплату он производил по карточке, тем же путем средства и пообещали вернуть, предупредив, что банку на выполнение этой операции может потребоваться несколько дней.

Подобьем промежуточную смету: 100 рублей Мирослав отдал за два прибора, но эти деньги в конечном итоге должны были ему возвратиться. Еще порядка 60 рублей находилось «на счете» для оплаты пользования дорогой, однако эти деньги все еще не использовались системой.

Штраф уже есть. Если не заплатить — будут проблемы

Мирослав продолжил путь в Минск, потратив, к слову, уже немало времени.

— Я догадывался, что раз проехал под рамками, а прибор не сработал, формально у меня уже есть штраф. И я спросил у специалиста, что мне в связи с этим делать. Должен ли я искать где-то транспортную инспекцию, чтобы как-то объяснить ситуацию? Мне ответили: «Не переживайте, они сами вас найдут». Я удивился, но тогда не придал особого значения этим словам. Думаю, все равно рано или поздно буду пересекать границу — там все и уладится, — говорит наш читатель.

Он снова выехал на трассу. У нового прибора был световой индикатор, который указывал на тип транспортного средства, но ничего не сообщал о работоспособности устройства. Тем не менее когда автомобиль проехал под очередной рамкой, прибор наконец-то сработал.

— И сразу же после этого я увидел за собой машину транспортной инспекции. Включились проблесковые маячки — меня свели с трассы. Я просто не представлял, насколько быстро такие вопросы решаются в Беларуси.

Транспортный инспектор уведомил водителя, что тот не оплатил пользование трассой на определенном отрезке. Соответственно, положен штраф (плата в увеличенном размере) — 100 евро. И это штраф за одну рамку. Как узнал автомобилист, фиксация происходит раз в два часа: после того как он проехал без оплаты под первой рамкой, у него было время доехать до Воложина, чтобы решить возникшую проблему. За проезд под остальными рамками в течение этих двух часов не штрафуют.

— Все происходило очень четко и очень быстро. На меня уже составили бумагу, предложив оплатить штраф в удобной для меня валюте: хоть в евро, хоть в рублях. Принимают к оплате банковскую карту — никаких проблем. Проблемы будут, если не оплатишь: у меня сразу же потребовали предоставить водительское удостоверение и документы на автомобиль. Если не оплачиваешь штраф на месте, на машину накладывается арест. При этом водитель и пассажиры могут быть свободны. Автомобиль доставят на штрафстоянку, а владельцу в итоге придется оплачивать и штраф, и услуги эвакуатора, и время, которое машина проведет на этой стоянке.

Оказавшись перед таким выбором, любой постарается найти деньги на оплату штрафа на месте, не правда ли?

— Я говорил, что у меня возникла проблема с BelToll, что не сработало устройство, что я обращался за технической помощью и все это зафиксировано. Мои аргументы никого не интересовали. Сотрудник транспортной инспекции ответил, что его функция — осуществление контроля и взимание штрафов, а с BelToll я могу разбираться в частном порядке.

Транспортники уехали, и наш читатель наконец добрался до Минска. На дорогу из Лиды ушло четыре часа. И вот окончательный расчет: к тем 160 рублям, которые водитель уже заплатил, прибавился штраф в размере 100 евро. То есть дорога протяженностью менее 150 км стоила порядка 400 рублей — наверное, любой другой транспорт обошелся бы дешевле. Сколько бы стоила дорога, если бы прибор изначально сработал корректно? Мирославу называли сумму: что-то около 5—6 евро за весь маршрут.

— Я теперь понимаю, почему мои знакомые, приезжая в Беларусь, стараются одолжить у кого-нибудь машину с белорусскими номерами, — отметил собеседник.

Можешь жаловаться, но...

Добравшись до Минска, молодой человек первым делом стал звонить в BelToll.

— Мне сказали: вы можете написать претензию. Я так и поступил. Ответ пришел спустя всего один день: проведена детальная проверка, нарушений не выявлено. Думаю, это формальная отписка, куда просто внесли мои данные. Я позвонил снова, еще раз объяснил ситуацию. Мне предложили написать повторную жалобу. На это я ответил, что не хочу терять время и сразу обращусь в суд. Ладно, я гражданин Беларуси, мне есть здесь где остановиться на длительный срок. А как быть иностранцам, которые точно так же, совершенно случайно, могут оказаться в аналогичной ситуации? Они приехали на несколько дней, у кого-то, возможно, заканчивается виза. А тут необходимо писать жалобы, которые могут рассматривать в установленные законодательством сроки — то есть до 15 рабочих дней. Или все организовано именно так, чтобы водители платили штрафы и не задавали лишних вопросов?

Мирослав все же подал свою жалобу повторно. На этот раз ее рассматривали куда дольше — все 15 рабочих дней, предусмотренных законодательством. И полученный по истечении этого срока ответ нашего собеседника не удовлетворил. В ИООО «Капш Телематик Сервисиз», являющемся оператором системы BelToll, сообщили, что водителю была предоставлена возможность проверить с помощью специального оборудования, является ли ветровое стекло его автомобиля полностью или частично металлизированным. От этого зависит, какое устройство BelToll необходимо использовать. В итоге же порядок технологической эксплуатации прибора был нарушен, а раз водитель подписал договор на пользование платной дорогой, то он подтвердил, что вся информация в документе является корректной. Короче, сам виноват — такой вывод.

Выдержки из ответа BelToll на повторную претензию Мирослава

— Я готов идти в суд. Поскольку регулярно езжу в Минск, хочу разобраться с этой проблемой. Что я сделал неправильно, за что меня оштрафовали? Почему нельзя было списать с меня деньги, когда я звонил, раз уж прибор не сработал. Почему вообще это настолько сложная система, в которой, что бы ни случилось, за один день готовят ответ, что во всем виноваты вы сами. Возможно, я буду вести разговор и о моральной компенсации.

Помощи не жди

Мирослав, кстати, отметил, что не считает качество белорусских платных дорог ужасным, хотя определенные претензии к организации дорожного движения на них есть.

— Да, на отдельных участках есть ямы, но в целом дороги неплохие. Конечно, это не немецкие автобаны, но все же. Главное отличие от Европы, на мой взгляд, в другом. В странах ЕС ты заплатил за дорогу и будешь ехать по ней без остановки положенные 120—140 км/ч, если ограничение по скорости вообще есть. И там не будет ничего, что мешало бы движению. Например, никаких пешеходных переходов. В Беларуси все иначе. На платной дороге ты сталкиваешься с внезапным ограничением скорости, а затем видишь впереди наземный пешеходный переход, который ночью, возможно, даже не подсвечивается. Ну и система взимания оплаты — она же работает уже несколько лет, а не отлажена вообще никак! Из-за этого в Беларуси нужно всегда иметь с собой 100 евро — на штрафы, — возмущен водитель.

Молодой человек много ездил по Евросоюзу. Мы попросили его рассказать, как платят за дороги в разных странах.

— В Германии автомобили массой до 3,5 тонны едут бесплатно. В Польше есть пункты оплаты со шлагбаумами и, опять же, автомобилям до 3,5 тонны разрешен бесплатный проезд. В Италии — шлагбаумы. Можно ехать по бесплатным дорогам, но, если хочешь доехать быстро, выезжаешь на платную автостраду, платишь и едешь. То же самое во Франции. В Швейцарии действует общий тариф на оплату дорог — 50 евро в год. И выдается наклейка, которая клеится на лобовое стекло — как с техосмотром в Беларуси. И все, никаких электронных приборов. Похожая практика в Австрии, но там не обязательно платить за весь год, можно, к примеру, внести плату за неделю. И в Венгрии после оплаты выдают наклейку на лобовое стекло. Все просто и понятно.

Мирослав раздосадован тем, что в сложившейся ситуации ему не пытаются помочь.

— У меня был как-то случай в Швейцарии: я ночью въезжал в страну, вез какой-то груз. Проехал границу, там никого не было. А на разгрузке, не увидев нужной отметки в документах, мне сказали, что я непременно должен сообщить обо всем пограничной службе. И что же: я позвонил, мне сказали, чтобы я подъехал на границу и все будет улажено. Никаких скандалов, никаких штрафов или поисков виноватого. Так там я иностранец, у меня белорусский паспорт. Почему же в Беларуси никто не хочет ни в чем разбираться, сразу штрафуют?

Виноват водитель? Ответ компании

И все же что могло произойти? Почему Мирослав, оформив договор и внеся оплату, установив прибор и действуя, как ему казалось, по инструкции, стал по сути нарушителем? Чтобы разобраться, корреспондент Onliner обратился к оператору системы BelToll, который согласился оперативно разъяснить свое отношение к произошедшему.

— При заключении договора оператор всегда спрашивает у пользователя: металлизированное ли ветровое стекло установлено в автомобиле. Если пользователь уверен, что нет — ему выдается обычное устройство. Если уверен, что да, выдается устройство специального типа — с двусторонней установкой. Если водитель не знает точно, какое стекло в его машине, есть прибор, который на месте позволяет это установить, — рассказал Сергей Бурый, менеджер по маркетингу, связям с общественностью и корпоративным связям ИООО «Капш Телематик Сервисиз».

Представитель компании пояснил, что металлизация ветрового стекла помогает защитить салон автомобиля от проникновения ультрафиолетовых лучей, предотвращая его нагрев. С одной стороны, это удобно, с другой — наличие металла в стекле может вызывать помехи при работе электронных приборов: не только устройства BelToll, но также, например, навигатора. Зачастую производители оставляют на лобовом стекле участок, свободный от металлизации. Как правило, он располагается на уровне зеркала заднего вида. Если водитель знает об этом, он может разместить прибор BelToll именно в той зоне — такое допускается, устройство должно работать. Но в остальных случаях использование стандартного прибора не допускается, нужно устанавливать двухкомпонентное устройство.

Слева: бортовое устройство для автомобилей с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны. Справа: двухкомпонентное бортовое устройство для полностью металлизированных стекол

При этом вся ответственность за выбор прибора нужного типа ложится на автовладельца. В договоре есть соответствующий пункт, и, подписывая документ, водитель эту ответственность принимает.

— Мы столкнулись именно с таким случаем, когда особенности автомобиля не позволяли пользоваться устройством стандартного типа — оно просто не подходило для конкретного ветрового стекла. Возможность проверить стекло в своей машине у водителя была, возможность получить подходящее устройство — тоже, — уверены в «Капш Телематик Сервисиз».

Многие ли водители знают о том, что у лобового стекла в их автомобиле может быть такая особенность? В «Капш Телематик Сервисиз» признают, что сталкиваются с подобными машинами нечасто. Вот цифры для сравнения: в обороте находятся порядка 67 тыс. устройств стандартного типа для автомобилей с массой до 3,5 тонны и только 400 двухкомпонентных приборов.

Так будет не всегда

Предположим, что какой-либо водитель ошибся и взял устройство не того типа. Он не подозревал о том, что стекло в его машине какое-то особенное, не услышал или пропустил мимо ушей предупреждение оператора. В этом случае, если он проедет под рамкой и прибор не сработает, он так же, как и Мирослав в этой истории, окажется виноват в нарушении действующих правил. Даже если будет действовать строго по инструкции и оперативно сообщит о проблеме: в настоящее время альтернативного выхода из ситуации нет.

— Но вскоре такой выход появится, — обнадежил Сергей Бурый. — Решение уже принято, функционал зафиксирован дополнительным соглашением к инвестиционному договору. Ориентировочно с 1 июня этого года, после внесения соответствующих изменений в законодательство, появятся новые возможности для оперативного исправления подобных ситуаций. Во-первых, пользователя смогут подписать на SMS-оповещение о подозрениях на неоплату. То есть водитель будет своевременно предупрежден о том, что что-то пошло не так. Во-вторых, у него будет время заехать в пункт обслуживания и самому внести оплату, которая по какой-то причине не была списана, либо оплатить дорогу через интернет. Кроме того, будет возможность включить автооплату для таких случаев.

Существовали бы такие возможности сейчас — наш читатель Мирослав не оказался бы в затруднительной ситуации. Но у него не было возможности как-то разрешить возникшую проблему.

Проблемы возникают нечасто

Получается, виноват всегда клиент? В «Капш Телематик Сервисиз» не отрицают, что возможны и технические сбои в работе оборудования. Это может быть связано, к примеру, с отключением электроэнергии.

— Но, во-первых, такие случаи крайне редки. Во-вторых, обо всех нестандартных ситуациях мы узнаем оперативно, наша служба поддержки работает круглосуточно. И если становится известно, что имел место какой-либо сбой, вероятность формирования нарушений исключается — пользователи просто не получат акт, — убеждают в компании. — Ежемесячно мы фиксируем от 7 до 9 млн успешных транзакций. И только примерно в 0,07% зафиксированных случаев что-либо идет не так. Для таких систем обслуживания это очень хороший показатель. У нас достаточно ресурсов, чтобы досконально разбираться с каждой поступающей претензией, изучать обстоятельства, прослушивать записи звонков на инфолинию, все проверять и только потом выносить какое-либо решение.

В очередной раз в «Капш Телематик Сервисиз» подчеркнули, что не занимаются взысканием штрафов и не получают от этого никакой выгоды.

— Напротив, мы заинтересованы в том, чтобы все пользователи добросовестно производили оплату, только с этого компания получает экономическую выгоду. Все остальные меры носят скорее дисциплинарный характер, — заявили представители оператора системы BelToll.