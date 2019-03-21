Порошенко обсудил с лидерами ЕС новые санкции против России 2 21.03.2019, 10:13

Фото: EPA/UPG

Президент Украины находится с визитом в Брюсселе.

Президент Украины Петр Порошенко, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск обсуджают реформы в Украине и новые санкции против России. Об этом сообщается в Twitter Порошенко и в Twitter пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает liga.net.

Порошенко прибыл в Брюссель вчера вечером.

По словам спикера, в повестке дня встречи - прогресс реализации реформ в Украине.

"ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила также Майя Косьянчич.

Перед началом встречи Порошенко сообщил журналистам, что на переговорах обсудят июньский пакет санкций, макрофинансовой помощи Украине и проведения следующего саммита Украина-ЕС, передает ЕП.

"Сегодня мы ожидаем, что будет достигнута договоренность о дате нашего следующего саммита, саммита Украина-ЕС, и мы надеемся, что он будет в начале лета", - отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против причастных к российской агрессии против Украины. По инициативе Кабмина, СБУ и НБУ в санкционный список попали 294 юридических и 848 физических лиц.