Елбасы на самом деле 5 Станислав Белковский

21.03.2019, 13:01

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Станислав Белковский

Фото: РИА «Новости»

Финальная речь Назарбаева с точки зрения психоанализа.

Как политконсультант на пенсии и с огромным опытом (странно было бы уходить на пенсию без такового) хочу дать совет молодым: никогда не переоценивайте роль политического в политике. Вглядывайтесь, вслушивайтесь, в первую голову, на личные мотивы, причины, интенции и интонации.

Посмотрим с этой площадки на отставку Нурсултана Назарбаева. Отложим в сторону инсайдерскую информацию, слухи и прочую лабуду, чья достоверность никогда не бывает слишком высокой. У нас есть аутентичный материал — видеообращение Нурсултана Абишевича aka Елбасы. Там сказано все, как оно есть на самом деле, и даже больше. Важно только принять текст не дословно, а деконструировать его психоаналитическими методами.

Главную мысль в любой речи найти несложно: оратор, сам зачастую того не желая, повторяет ее несколько раз. Г-н Назарбаев минимум трижды, разными словами, сказал следующее: я ухожу, потому что модернизация страны невозможна силами старых поколений.

Эта чистая правда. Советский Союз и Москва-столица — это не продукт фантазий прежне-нынешних кремлевских мечтателей. Это засело в индивидуально-коллективном бессознательном многих правителей и элит вообще. Не случайно Елбасы, начиная перечисление заслуг следующего президента Касым-Жомарта Токаева, начал с упоминания МГИМО как места обучения формального преемника. Ну да, МГИМО — это в Москве и это круто. Это где элитные дети учатся, особенно еврейские. Выпускнику такого вуза можно доверять. А уж если казах смог поступить в МГИМО и даже окончить оное — ну, мама, я летчика люблю.

И судьбоносную речь уходивший президент держал по-русски, а не по-государственному, по-казахски. По одной причине: кроме русского, он других языков не знает. Не потому, что не одарен лингвистическими способностями, а просто: никогда не надо было, зачем? Москвоцентричность постсоветского пространства держится на фатальной зависимости от русского языка. В следующих поколениях этого уже не будет.

Г-н Назарбаев это тоже вполне понимает, потому и начал перевод казахского языка с имперской кириллицы на имперскую же (но другой империи) латиницу. Но ведь ему трудно будет подписывать указы своим латиническим именем, не правда ли? Лучше доверить эту миссию кому-то другому, кто МГИМО кончал.

Елбасы основал новую столицу своей страны — Астану. Но изгнать из подсознания реальную столицу — Москву — он не сможет до конца дней, как бы ни старался. Это выше человеческого. Потому он должен уйти, и сейчас.

В своей речи Елбасы назвал главный жизнеобразующий проект Казахстана. Это Великий шелковый путь — маршрут сухопутного транзита между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В чем Назарбаев-страна объективно и непримиримо конкурирует с Путин-страной. Потому начертанное казахской латиницей «геть вiд Москви» неизбежно. Новые поколения обеспечат.

Ключевые же партнеры — англосаксонский мир и Китай. Не случайно временным (заметим при том, что время — вещь необычайно длинная (с)) президентом стал китаист, свободно владеющий китайским языком. Да и сама китайская грамота казахстанского транзита призвана подчеркнуть самоопределение г-на Назарбаева до самыя смерти: Дэн Сяопин. Можно править и не занимая никаких формальных постов. Хотя и титульных позиций у Елбасы достаточно — взять хотя бы должность председателя Совета безопасности, а там полномочий едва ли не больше, чем у главы государства.

Дальнейшее — молчанье, как и принято на Востоке.

Старшая дочь Дарига уже стала спикером Сената, то есть вторым лицом страны с перспективой конвертации в первое. А столица теперь будет называться не Астана, а Нурсултан.

Государство имени Назарбаева продолжает существовать и действовать. Ему пока ничего не угрожает. Кроме исламских полчищ, маячащих на горизонте, как войска Чингисхана — перед погромом Великого Хорезма.

Клановые войны будут, противоречия обострятся, но сами по себе они не обрушат монумент Назарбаева, который предполагается установить в центре Астаны-Нурсултана.

Станислав Белковский, «Сноб»