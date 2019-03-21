Решение ЕСПЧ позволяет назвать действия СССР геноцидом 21.03.2019, 16:44

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Европейский суд по правам человека расширил трактовку «геноцида».

Решение Европейского суда по правам человека относительно геноцида в Литве стало революционным, расширив рамки трактовки термина "геноцид", под который теперь могут подпадать и действия Советского Союза.

Об этом говорится в статье "Удар по преступлениям СССР: что меняет решение ЕСПЧ по делу о геноциде в Литве", пишет "Европейская правда".

"Конвенцию ООН, которая ввела термин "геноцид" в международное право, писали с участием советских дипломатов, и они хорошо поработали над тем, чтобы действия Союза не подпадали под определение этого преступления. Похоже, теперь ситуация может измениться", - говорится в статье.

Решение ЕСПЧ по делу "Дрелингас против Литвы" признает, что заявитель на законных основаниях был осужден за причастность к геноциду, а это значит, что ЕСПЧ одновременно признал, что репрессии Советского Союза против партизан как значительной части национальной группы могут считаться геноцидом.

По данным, представленным литовским правительством в ЕСПЧ, до 1953 года от советских репрессий пострадали около 500 тысяч литовцев. В независимом литовском государстве эти действия Советского Союза были квалифицированы как геноцид.

Сначала это определил специальный закон об ответственности за геноцид жителей Литвы (1992 г.), а затем и Уголовный кодекс Литвы (2003 г.). В последнем документе в перечень групп, против которых может быть направлено преступление геноцида (национальные, этнические, расовые или религиозные), добавили социальные и политические группы.

Своим решением ЕСПЧ позволил расширить трактовку термина "геноцид" и теперь под него могут подпадать действия по массовому истреблению людей за их политические убеждения, социальный статус, имущественное положение и др.

Российская пропаганда продвигает тезис, что Голодомор, "даже если он и был специально организован", был направлен не против украинцев (национальная/этническая группа), а только против крестьян (социальная группа) - а потому, мол, его не следует рассматривать как геноцид.

"Новый подход ЕСПЧ закрывает лазейку, когда защитники тоталитарных режимов оправдывали их преступления, прячась за чисто формальными аргументами", - отмечает автор статьи.