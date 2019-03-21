Белорусские дачники задолжали за электричество $4 миллиона 7 21.03.2019, 17:47

2,598

Больше всего - в Минской области.

По данным на 1 января 2019 года задолженность за электричество в садоводческих товариществах по стране составляет восемь миллионов рублей. Всего на 1 января 2019 года потребители по всей Беларуси задолжали за электроэнергию около миллиарда рублей, пишет tut.by.

Цена на электроэнергию для садоводческих товариществ — 0,1746 рублей за 1 кВт·ч. Стоимость на сжижженый газ зависит от того, прописан кто-то в дачном доме или нет. Если нет, то тариф за баллон 37,35 рубля, а если зарегистрирован, — 16,35 рубля.

С июля 2018 года для некоторых категорий людей действуют послабления по оплате за газ.

— Учитывая небольшие пенсии у наших пенсионеров, которые пользуются льготами при оплате услуг ЖКХ, инвалидов 3 группы, правительство приняло решение: если эти граждане регистрируются в своих дачных домах по месту пребывания, то будут иметь право приобретать баллоны сжижженого газа по фиксированной цене - 16,35 рубля, — пояснил Владимир Киселев, заместитель генерального директора «Белтопгаза».

Для людей, которые не прописаны в своих дачных домах, изменений по оплате нет.

— Дача у нас приравнивается ко второму жилью, — пояснил собеседник. — Государство не может субсидировать услуги по всем жилым домам, которые находятся в собственности граждан — три, четыре дома или пять квартир. Такого нет.

При этом дисциплина дачников по оплате, например, за электричество оставляет желать лучшего.

— На 1 января 2019 года задолженность садовых товариществ составила порядка восьми миллионов белорусских рублей, — рассказал Виктор Житкевич, начальник управления сбыта ГПО «Белэнерго». — Из них 97−98% — это задолженность садоводческих товариществ Минской области.

Людям, которые платят невовремя, начисляется пеня. От сети их могут даже отключить.

— Мы понимаем, что некоторые наши граждане проживают в садовых товариществах круглогодично. Поэтому такие меры, как отключение от сетей энергоснабжения, мы применяем крайне редко.

По словам собеседника, они стараются бороться с неплательшиками по-другому. Например, подают заявления в суд, используют досудебное урегулирование споров. И это, отметил он, действует.