А балет слабо? 5 Виктор Горбачев

22.03.2019, 13:36

1,091

Виктор Горбачев

От генералов в белорусском спорте – результат на лицо.

Что футбол, что хоккей. Какая разница?

Результатов ни там - ни там. Нет, то что деньги хорошие из бюджета вкладываются, это понятно. Ну, из средств налогоплательщиков страны. Наших с вами. И чем больше вкладывается - тем хуже результаты. Чем больше арен разных клепается по стране - тем все дальше и дальше от мировых лидеров в лес убегаем по результатам.

Нет, я не великий футболист или хоккеист - но ведь и дураку то понятно. Нельзя так играть. И не просто нельзя - позор! Вся страна наблюдает /любители этих игр/ - а воз все в болото скатывается и скатывается. И ведь понимают же все, что то тут не так и не то. А все равно упираются и на своем. Нет, чтобы специалистам заниматься своим делом, так подсовывают руководить спортивными федерациями тех, кто и близко рядом с мячом или клюшкой с шайбой не стояли. Вот и результат - имеем то, что имеем.

Думаю, можно поздравить гражданина Базанова, который на днях вот-вот станет главой федерации футбола всей страны, с вчерашним результатом сборной 0-4 с Голландией. И станет этим главой на безальтернативной основе. Нет, то что Базанов полковник - молодец. То, что вот уже много-много лет сидит в парламенте страны - здорово. Но футбол то и он при чем? Да отдайте его в руки специалистов! Не суйте нос не в свое дела. Может и появится результат. Ну, перед нами же есть явный пример развала спортивной федерации. Хоккейной. Люди в погонах десятки лет ее возглавляли. Генералы в хоккее - результат на лицо. Наумов - МВД, Шуневич- МВД, Рачковский - генерал ПВ. Ну, не уж то своих дел не хватает и забот? Вот и сейчас - очередной, но в футболе.

Граждане! Да тут не надо строевым шагом ходить и выполнять команды на раз-два! Тут совсем другие подходы и методы работают. А то, создали попечительских советов в федерациях разных, где сидят генералы и большие чиновники от власти, а спортивные спецы в сторонке. С краю. Вот и имеем то - что видим.

Деньги на ветер. Ну, как на ветер? Это смотря в какую сторону ветер и в чей карман дует. И спросу нет. Сдуло - так сдуло.

А мы? А мы смотрим на игры у экрана, и лишь возмущаемся.

Позор. Позорище!

На фото, будущий глава федерации футбола Базанов.

Результат не за горами!

Интересно, а кто у нас балет возглавляет и цирк?

Виктор Горбачев, «Фейсбук»