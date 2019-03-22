Эксперт рассказал, когда белорусы будут платить 100% за коммуналку 15 22.03.2019, 15:36

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В чем перекос белорусских властей?

Жители Беларуси в 2019 году с учетом повышения тарифов с 1 января будут компенсировать приблизительно 80,5% расходов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает «Белсат».

Об этом рассказал 21 марта заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и ЖКХ Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дмитрий Бурдюгов, передает БелТА.

Среди прочего, белорусы будут оплачивать 100% затрат электроэнергии. В газоснабжении стопроцентное покрытие расходов заверят только владельцы газовых плит. До 20% затрат энергии на отопление компенсируют граждане, сообщил чиновник.

Отметим, что по итогам 2018 года белорусы должны были взять на себя 76,3% расходов жилищно-коммунальных служб. Сегодня белорусы, а в первую очередь жители Минска, покрывают 100% расходов на канализацию, вывоз мусора, освещение подъезда, электричество для работы лифта и уборку подъездов.

Что интересно, раньше белорусы уже оплачивали полностью и электроэнергию (даже переплачивали), и практически полностью отопление, но впоследствии ситуация изменилась. Так, в 2003-м граждане страны покрывали 107% затрат на электроэнергию и 98% за отопление.

В комментарии belsat.eu Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости, отметил, что оставшиеся 19,5%, которые не оплачивают белорусы, покрывает субсидирование теплоэнергии.

«Здесь как раз очень большой перекос, так как население оплачивает менее 20% стоимости теплоэнергии. Все остальные позиции практически вышли на стопроцентную окупаемость. Но следует понимать, что речь идет о среднестатистической цифре», – сказал он.

Например, техническое обслуживание в среднем по стране оплачивается на 100%, но при этом жители панельных пятиэтажек с минимумом инженерных систем немного переплачивают относительно себестоимости, а жители многоэтажек, где много различных систем, наоборот, недоплачивают. Однако в среднем получится цифра 100%.

«Поэтому, когда мы говорим о выходе на 100%, мы говорим о средней цифру, так как отдельные домохозяйства переплачивают, а отдельные недоплачивают», – заявил эксперт.