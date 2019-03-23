Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил «российское расследование» 3 23.03.2019, 8:05

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Роберт Мюллер

Доклад спецпрокурора передан Министерству юстиции США.

Следственная группа, которую возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, передала Министерству юстиции США результаты своего расследования обстоятельств российского вмешательства в выборы 2016 года, сообщает «Голос Америки».

Доклад не будет немедленно доступен для общественности: соответствующие решения должен принять Министр юстиции – генпрокурор США Уильям Барр.

Барр проинформировал законодателей, что изучает «конфиденциальный» доклад и после консультаций со своим заместителем Роном Розенстайном и Робертом Мюллером определит, какая информация будет предоставлена Конгрессу. Ранее Барр давал понять, что конгрессмены и сенаторы могут получить эту информацию уже на выходных.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока не получил текст доклада и что дальнейшие шаги зависят от генпрокурора Уильяма Барра.

Лидеры демократов в Конгрессе США – Нэнси Пелоси и Чак Шумер – распространили совместное заявление, в котором призвали генпрокурора Барра без промедлений предоставить доклад Мюллера законодателям и общественности, а также не позволить Белому дому получить предварительный доступ к выводам и доказательствам расследования.

Митч Макконелл, лидер республиканского большинства в Сенате, распространил заявление, в котором подчеркнул: «Я рассчитываю, что это (публикация доклада – ГА) будет сделано как можно скорее и с максимально возможной открытостью и транспарентностью».

Высокопоставленный сотрудник Министерства юстиции сообщил журналистам, что спецпрокурор Роберт Мюллер не рекомендует Министерству предъявлять новых обвинений.

По его словам, основные выводы доклада Роберта Мюллера будут доступны для общественности тогда, когда они будут предоставлены Конгрессу. Возможно, что законодатели получат информацию о выводах расследования уже на выходных.

Демократ Алдам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей заявил, что если законодатели не получат доказательную часть доклада, они обяжут дать показания под присягой Роберта Мюллера и иных сотрудников Министерства юстиции.

Представитель Роберта Мюллера заявил, что Мюллер завершит свою деятельность на посту спецпрокурора в ближайшие дни. Небольшое количество сотрудников его следственной группы займутся закрытием офиса.

Законодатели-демократы начали в социальных сетях кампанию с хэштегом #ОпубликоватьДоклад – подразумевая доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который он передал Министерству юстиции.

Конгрессмен Дин Филипс написал в «Твиттере»: «На прошлой неделе я и мои коллеги проголосовали 420-0, требуя, чтобы Министерство юстиции опубликовало доклад Мюллера для широкой публики. Мы сделали это на двухпартийной основе, в духе транспарентности, чтобы поддержать веру нашей нации в верховенство закона».

Конгрессвумен Люси МакБат написала: «Американский народ имеет право на правду».

С аналогичными призывами выступили несколько демократов, ведущих борьбу за президентство.

Конгрессвумен Тулси Габбард написала в «Твиттере»: «Сделайте весь доклад Мюллера открытым и доступным для американского общества».

Сенатор Кори Букер написал: «Администрация Трампа не должна положить доклад Мюллера под замок и выбросить ключ. Налогоплательщики финансировали это расследование и мы заслуживаем права узнать результаты».

Комитет Демократической партии по выборам в Конгресс распространил онлайн-петицию, с аналогичным требованием.

Конгрессмен Стив Скализе, второй человек в республиканской иерархии Палаты представителей, в интервью Reuters выразил уверенность, что в докладе Мюллера не содержится никаких доказательств незаконных контактов президента Трампа с Россией: «Этот доклад (…) подтвердил то, что мы и так знали: не было никакого незаконного сотрудничества с Россией. Было сотрудничество между демократами и многими в СМИ, которые использовали это, поскольку отказывались признать результаты выборов 2016 года».

Опрос, проведенный в конце февраля изданием Politico и компанией Morning Consult, показал, что 68% американских избирателей хотели бы, чтобы текст доклада был доступен общественности. Против этого 10% респондентов, у 22% нет определенного мнения. В поддержку публикации доклада высказались 79% демократов, 66% независимых избирателей и 59% республиканцев.

До сего момента следственная группа успешно скрывала ход расследования от СМИ и общественности.

За время работы группы были предъявлены более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых – граждане России.

Шестеро – бывшие советники президента США Дональда Трампа: Майкл Флинн, бывший советник президента по национальной безопасности, Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба, Рик Гейтс, бывший заместитель главы избирательного штаба, Майкл Коэн, бывший личный адвокат Трампа, и Роджер Стоун, бывший советник Трампа.

Семь обвиняемых признали себя виновными в совершении всех или части инкриминируемых им преступлений, пять были признаны виновными судом.

Дональд Трамп изначально называл расследование «охотой на ведьм» и утверждал, что между его избирательной кампанией и Россией не было никакого сотрудничества.