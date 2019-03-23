Бывший полузащитник БАТЭ и «Динамо» Неманья Николич перешел в «Минск» 1 23.03.2019, 11:30

Неманья Николич

Фото: by.tribuna.com

Последним клубн черногорского футболиста был израильский «Хапоэль».

Черногорский полузащитник Неманья Николич (1984), известный в Беларуси по выступлениям за минское "Динамо" и БАТЭ, стал игроком "Минска". Срок действия контракта рассчитан до конца сезона-2019, пишет "Прессбол".

Николич выступал за минское "Динамо" в 2013, 2014 и первой половине 2015 года (53 игры, 4 голы), затем перешел в борисовский БАТЭ, с которым выиграл золотые медали в 2015 году.

Последним клубом хавбека был израильский "Хапоэль" из Раанана, — информирует официальный сайт "горожан".