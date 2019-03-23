Более четырех миллионов британцев высказались за отмену Brexit 23.03.2019, 16:23

Об этом свидетельствуют данные о количестве подписантов петиции на официальном сайте британского парламента.

Более 4 млн британцев высказались за отмену 50-й статьи о выходе из Европейского союза и прекращение Brexit; по данным официального сайта британского парламента, на текущий момент под петицией с призывом остаться в Евросоюзе поставили подписи 4 033 204 человека, передает gordonua.com.

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС", – говорится в комментарии к петиции.

Правительству необходимо принять решение о том, что делать с петицией – по закону, она набрала более 100 тысяч голосов, что обязывает парламент рассмотреть ее на дебатах. Кроме этого, петиция набрала достаточно голосов для получения официального ответа от правительства. Петицию поддержали многие известные люди, в частности, киноактер Хью Грант.

Решение о выходе страны из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. Уже 25 ноября ЕС поддержал соглашение о Brexit.

Дату выхода Великобритании из ЕС назначили на 29 марта 2019 года, однако в январе этого года британский парламент не поддержал соглашение о Brexit. В марте Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

13 марта Палата общин также проголосовала против выхода из Евросоюза без соглашения. Парламент выступил против так называемой схемы no deal, когда обе стороны решают спорные вопросы по мере их возникновения.

20 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС просьбу об отсрочке Brexit до 30 июня. Однако Брюссель согласился предоставить отсрочку только до 12 апреля.