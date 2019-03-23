Белорусский боец вызвал на бой Александра Емельяненко 3 23.03.2019, 18:21

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Алексей Кудин

Россиянин пока не ответил.

На днях белорусский тяжеловес Алексей Кудин бросил вызов Александру Емельяненко. В беседе с блогером Александром Лютиковым белорус заявил, что готов подраться с младшим из братьев, и обещает устроить шоу, которому позавидуют мировые промоушены, передает «Трибуна».

«Я Александра без всякого злого умысла приглашаю на бой со мной. Александр – это мировой класс ударной техники, я тоже неоднократный чемпион мира по кикбоксингу и по тайскому боксу, поэтому мы можем показать такой бой, что мировые топовые организации обалдеют. Мы устроим хорошую славянскую рубку», – сказал Кудин.

Кто такой Кудин?

34-летний уроженец Молодечно, по прозвищу Кирпич, выступает в тайском боксе, кикбоксинге и смешанных единоборствах. У Алексея около десятка титулов на чемпионатах мира среди любителей. На профессиональном уровне его успехи значительно скромнее – пояс чемпиона мира по кикбоксингу по версии WBKF и победы на нескольких турнира ММА в России. Тем не менее, Кирпич считается одним из лучших белорусских тяжеловесов.

Алексей Кудин

Большинство боев представитель минской Академии ММА провел в промоушенах наших восточных соседей, где выходил в клетку с российскими топами тяжелого веса Александром Волковым, Сергеем Павловичем и Сергеем Харитоновым, правда проиграл все три боя. Всего в карьере белоруса 36 профессиональных поединков, 24 из которых закончились успехом (17 нокаутов). В российском рейтинге тяжеловесов Кудин занимает 11 место, а в мировом, по версии сайта tapology.com, – 105 место.

Сейчас Алексей находится в Питере, где помогает своим бывшим оппонентам Волкову и Павловичу готовиться к турниру UFC. Белорус уверен, что работа в лагере российских коллег позволит ему набрать хорошую форму и дать бой Емельяненко-младшему.

Чем занимался Емельяненко в последнее время?

После освобождения из тюрьмы в 2017-м, куда он попал за изнасилование домработницы, Александр вернулся в спорт и подписался с клубом «Ахмат». С тех пор Емельяненко-младший выиграл пять поединков, в том числе отправил в нокаут бывших бойцов UFC Габриэля Гонзагу и Виктора Пешту, а последний бой в августе 2018-го с Тони Джонсоном свел вничью - Емельяненко был раздавлен в партере, но судьи не решились отдать победу гостю на глазах у Рамзана Кадырова.

Емельяненко после боя с Джонсоном

Затем карьера россиянина снова застопорилась. Он прекратил сотрудничество с «Ахматом», из-за травмы снялся с боя против еще одного бывшего представителя UFC Франсимара Бараззоу и снова угодил за решетку. 1 марта в Кисловодске спортсмен попался за вождением в нетрезвом виде и получил 10 суток за неповиновение полиции. Боец обвинил в инциденте сотрудников правоохранительных органов и попытался обжаловать решение суда, но получил отказ. Из-за скандала российский промоушен RCC приостановил контракт с Александром и отменил его поединок, который был запланирован на 4 мая.

Если бой состоится, кто победит?

Вызов Кудина Емельяненко пока никак не прокомментировал. Он планирует выступить 10 мая на турнире «Битва на Волге», но его соперник пока официально не объявлен. Младший из братьев отказывается драться с россиянами и хочет получить иностранца. Наиболее вероятным кандидатом является британец Оли Томпсон, который провел четыре боя в сильнейших промоушенах мира UFC и Bellator, но все проиграл.

Если россиянин все-таки захочет устроить «славянскую рубку» и примет вызов белоруса, то в дуэли он будет явным фаворитом. Емельяненко – более мастеровитый и статусный боец, а также круто боксирует. После выхода из тюрьмы Александр набрал отличную форму и разбирался с достаточно опытными соперниками, о которых говорилось выше. Успехи Кудина все же выглядят скромнее. Например, Пешта, которого россиянин отправил в нокаут, в свое время задушил уроженца Молодечно в первом раунде. Однако многое будет зависеть от того, в каком состоянии после простоя и скандалов будет сам Емельяненко.

Тем не менее, для болельщиков бой должен быть интересным. Россиянин и белорус – ударники и, скорее всего, решили бы все на кулаках. Это подтверждает и Кудин: «Мне интересно проверить свою ударную мощь именно с таким человеком. У нас бой до конца не продлится – кто-то кого-то посадит на пятую точку».