NASA запустит вертолет на Марс 23.03.2019, 19:01

Фото: NASA/JPL

Первый автономный мини-вертолет запустят в середине 2020 года.

В NASA объявили о запуске небольшого вертолета на поверхность Марса. Аппарат должен попасть на Красную планету в 2021-м и станет первым исследовательским вертолетом за пределами Земли.

Первый автономный мини-вертолет запустят в рамках миссии NASA Марс в середине 2020-го, передает techno.nv.ua со ссылкой на Space.com. По плану, летательный аппарат должен попасть на поверхность соседней планеты в феврале 2021-го.

Марсианский вертолет весит всего 1,8 кг и имеет длину лопастей в 1,2 метра. Аппарат предусмотрен на несколько запусков на поверхности Марса, который продлятся не более 90 секунд и позволят ему пролететь от 100 м до 1 км. При этом, максимальная высота, на которую сможет подняться вертолет составляет 5 м.

Сообщается, что главная проблема функционирования летательных аппаратов на Марсе - это разреженная атмосфера планеты. Полет прямо над поверхностью Марса приравнивают к полету на 30 км над уровнем моря на Земле, что почти в два раза выше, чем могут летать вертолеты.

Две лопасти будут раскручиваться до 2,4 тыс. оборотов в минуту, в то время как частота вращения винта вертолета Ми-8 составляет примерно 200 оборотов в минуту.

Марсианских вертолет также не будет иметь на борту никакого исследовательского оборудования. Аппарат укомплектуют лишь одной цветной камерой с высоким разрешением, с помощью которого ученые и будут изучать труднодоступные для марсоходов места на поверхности планеты.

“Первый полет марсианского вертолета будет представлять версию первого самолета братьев Райт Kitty Hawk на другой планете и открытие новой эры”, - говорит руководитель проекта Сьюзен Гортон.