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Азаренко с Барти обыграли лучшую пару планеты на турнире в Майами

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  • 24.03.2019, 11:29
Виктория Азаренко

Белоруска и австралийка в четырех сетах победили дуэт Крейчикова/Синякова.

Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, продолжает выступления в парном, сообщает tut.by.

В матче 1/16 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти взяли верх над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.

В 1/8 финала соперницами белоруски и австралийки станут Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия).

Напомним, что в начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.


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