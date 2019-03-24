Азаренко с Барти обыграли лучшую пару планеты на турнире в Майами

Азаренко с Барти обыграли лучшую пару планеты на турнире в Майами7
- 24.03.2019, 11:29
Белоруска и австралийка в четырех сетах победили дуэт Крейчикова/Синякова.
Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, продолжает выступления в парном, сообщает tut.by.
В матче 1/16 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти взяли верх над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.
В 1/8 финала соперницами белоруски и австралийки станут Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия).
Напомним, что в начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.