Белорусам на заметку: Сколько денег можно снимать с карточки за границей 24.03.2019, 17:42

Сколько за это возьмет банк?

При поездке за границу многие предпочитают брать с собой деньги на карточке, но если вам понадобится снять наличку, придется заплатить некоторую комиссию своему банку. Tut.by выяснил, какая комиссия предусмотрена за снятие наличных за пределами Беларуси со стороны банка, открывшего карту, и сколько денег можно снять за сутки.

В таблице указана комиссия по личным дебетовым картам стандартного уровня, если вы снимаете в банкоматах не вашего банка (и не банков-партнеров). Отметим, что в большинстве банков можно изменить установленные лимиты самостоятельно через интернет-банк или приложение.

Перед тем как снимать деньги в иностранном банкомате, обратите внимание и на такие моменты:

- списать комиссию может и иностранный банк, в банкомате которого вы получили купюры;

- снятие наличных с карточки ВТБ Банка (Беларусь) в группе банков ВТБ СНГ (банки в Армении, России, Украине, Казахстане, Азербайджане) и Грузии — без комиссии;

- снятие наличных с карточки БПС-Сбербанка в банкоматах банков группы ПАО Сбербанка (банки в России, Украине, Казахстане, Турции) — без комиссии;

- снятие наличных с карточки Белгазпромбанка в банкоматах Газпромбанка (Россия) — без комиссии.