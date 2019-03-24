Россияне массово бегут из Крыма 3 24.03.2019, 18:59

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Остановить эту тенденцию никак нельзя.

С момента оккупации украинского полуострова кремлевские преступники занимались подготовкой ко второму «референдуму», который они очень хотят провести «по всем демократическим нормам», мол, первый раз мир не признал, но давайте снова попробуем, пишет журналист Алексей Чибисов для inforesist.org.

О втором «голосовании» в обмен на Донбасс и прекращение активной фазы терактов путинские боевики говорят уже давно, конечно, пока никто на шантаж не повелся. Но россияне все же активно готовятся: уже шестой год делают жизнь крымских татар и проукраинских настроенных жителей невозможной. На полуостров массово завозят некоренных жителей российской глубинки в Крым, чтобы еще больше русифицировать и без того оболваненное пропагандой население.

Только по официальным данным нашего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Крым для поиска лучшей жизни приехало не менее 400 000 граждан РФ. Им рассказывали о шикарной работе, живописных местах и дешевой недвижимости. Сначала поток понаехавших был большим, даже не среди военных ВС РФ, но после трех лет падения камней с неба «родина» оказалась для оккупантов слишком суровой. Рабочих мест мало, туристов нет вообще, отсутствует хоть какая-то нормальная банковская система и с крымской пропиской невозможно получить ни одной визы. Ко всему добавилось и то, что террористическая власть начала «отжимать» и сносить приобретенные дома, говоря, что землю под них выделяли еще при Украиной и это «было незаконно».

Короче, проблемных моментов от переезда у сторонников Путина было гораздо больше, чем приятных. К вышеописанному еще можно добавить проблемы с электроснабжением, полное отсутствие хоть какого-то медицинского обслуживания и тотальный упадок экологии – пересыхание солончаков, добыча и использование отравленного радиацией песка и выбросы в Армянске.

А если обратить внимание еще и на московские цены при очень низких пенсиях и зарплатах, то жизнь оккупантов вообще можно назвать существованием. Как на Донбассе, но не стреляют. Этим аргументом Аксенов, Путин и другие террористы и оправдывали плохую жизнь в Крыму, но всему наступает конец. Местные жители возненавидели недовольных понаехавших, обвиняя их во всех своих бедах. А те кто искал лучшей жизни на аннексированном полуострове оказались «не патриотами Крыма» и начали массово возвращаться в свои Челябински.

Для террористической власти отток граждан РФ с полуострова – очень болезненная тема. По крайней мере потому, что остановить эту тенденцию никак нельзя, а привлекать новых ватников пожить в нецивилизованном даже по меркам России месте, уже нечем. Так, планы Путина оказались под угрозой.