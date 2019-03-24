На норвежском лайнере, у которого отказали двигатели, была белоруска 24.03.2019, 20:23

1,207

фото: shipsinbergen.blogspot.no

Она — член команды Viking Sky.

Среди членов команды норвежского парома Viking Sky, у которого ранее отказали двигатели в море, есть гражданка Беларуси. Об этом в социальных сетях сообщило посольство Беларуси в Швеции, пишет nn.by.

«Посольство установило контакт с гражданкой Беларуси - членом команды Viking Sky. Информация о ней направлена норвежской стороне. Она не пострадала и останется на судне, которое с помощью буксира движется в порт", - говорится в сообщении.

Круизный лайнер отбуксировали в порт города Молде. С него эвакуировали около 500 из 1 373 человек. Остальных доставили на берег на лайнере.