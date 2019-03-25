Дмитрий Дашкевич нашелся в ИВС 25.03.2019, 8:18

Дмитрий Дашкевич

Активиста задержали на праздновании Дня Воли в Минске.

Дмитрий Дашкевич – в изоляторе временного содержания. Об этом сообщила его жена Анастасия Дашкевич, передает «Белсат».

«Он нашелся в ИВС», – сообщила Анастасия Дашкевич.

Родные и соратники Дашкевича считают, что его будут судить завтра.

«Подозреваем, что Дмитрия Дашкевича повезут в Центральный суд», – сообщил Павел Северинец.

Дмитрия Дашкевича схватили сразу после выступления в Киевском сквере, где в воскресенье проходил концерт по случаю 101-й годовщины основания БНР, – на глазах его жены Анастасии Дашкевич. Почему активиста задержали Анастасия Дашкевич не знает, но в разговоре с «Белсатом» она заявила, что, вероятно, властям не понравилось его выступление со сцены.

Во время выступления Дашкевич назвал милиционеров «шунявками», а Лукашенко – «самозванцем».

После задержания активиста его друзья и родные не могли найти его: в милиции говорили, что не знают, где находится Дашкевич.