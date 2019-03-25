В Дятлове поставят памятник гетману, который разгромил московское войско под Оршей 25.03.2019, 12:45

В городе решили увековечить его cлавного основателя.

В Дятлово в 2020 году установят памятник основателю города гетману Константину Острожскому. Об этом сообщает БелТА.

Местность, где сейчас находится город, в конце XV века была передана полководцу ВКЛ Константину Острожскому с правом основать здесь местечко. Сейчас в районе решено увековечить память об основателе города.

Напомним, 8 сентября 1514 года под Оршей войско ВКЛ, которым командовал гетман Константин Острожский, разбило втрое большее 80-тысячное войско Московского государства, которое пришло на белорусскую землю.