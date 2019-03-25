Писатель Виктор Суворов: Если Путин сунется в Беларусь - мало ему не покажется 10 25.03.2019, 13:52

6,010

Виктор Суворов

Белорусский народ имеет традиции партизанской войны.

Заявление писателя Виктора Суворова прозвучало во время его интервью в программе "Гордон", которую ведет журналист Дмитрий Гордон на телеканале "112 Украина", сообщает Еврорадио.

"Я думаю, что Беларусь — это очень важная и, возможно, последняя надежда Путина. Он должен где-то воевать", — предположил Суворов, который ранее был сотрудником советских спецслужб. По его мнению, после того, как Украина защитила свои интересы и остановила наступление России, Путин вынужден искать новую территорию. Ею может стать Беларусь.

Но в Беларуси, если Путин туда сунется, мало ему не покажется, считает Суворов. Белорусский народ имеет традиции партизанской войны.

Тема Беларуси с 14.28

"Там очень многие люди понимают, Беларусь на стороне Украины. Белорусский народ — я читаю здесь белорусов, пьем горилку вместе — они все за Украину. Белорусы — за Украину, это я точно тебе говорю, они не за Россию. И если там что-то начнется немного, то это, наверное, последний шанс Путина", — считает писатель.

Виктор Суворов (настоящее имя Владимир Резун) — бывший сотрудник Главного разведывательного управления СССР. В 1978 году он перебежал в Великобританию. Наибольшую известность автору принесли документально-публицистические книги о СССР накануне и во время Второй мировой войны (например, "Ледокол") и советские спецслужбы (автобиографическая книга "Аквариум").