Минчанина за комментарий про День Воли оштрафовали на $181 1 25.03.2019, 18:05

В соцсети он предложил выйти всем 25 марта на площадь Якуба Коласа в Минске.

Как стало известно ПЦ «Весна», еще утром 22 марта был задержан Владислав Швед, который под постом в паблике «Моя страна Беларусь» во Вконтакте оставил комментарий, где предложил выйти всем 25 марта на пл. Якуба Коласа в Минске.

Сегодня он был осужден в суде Фрунзенского района Минска по ст. 23.34 КоАП ("Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий") к штрафу в 15 базовых величин.

Трое суток он провел до суда в ИВС. Владислав Швед рассказал, что поздно вечером к нему в камеру попал 44-летний Илья, задержанный за то, что ехал на самокате по пл.Я. Коласа с бело-красно-белым флагом. Суд над ним должен был состояться сегодня в суде Советского района Минска.