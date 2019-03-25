Власти приготовили для белорусских водителей очередной «сюрприз» 2 25.03.2019, 23:03

«Письма счастья» теперь будут приходить и за проезд на красный свет, и за пересечение двойной сплошной.

Балльная система — далеко не единственное кардинальное изменение в Закон «О дорожном движении». Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил журналистам 25 марта председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи «палаты представителей» национального собрания Андрей Рыбак.

Напомним, общественное обсуждение законопроекта закончилось, и в августе 2018 г. он передан в «палату представителей». «Депутаты», встретившись с разработчиками и обсудив документ, отправили его на доработку.

— Хотя законопроект вносился Советом Министров, сегодня он находится в МВД, — уточнил А. Рыбак.

По словам «депутата», новый закон несет гораздо больше изменений, чем внедрение балльной системы. В ней предусматривалось за нарушения начислять баллы от 1 до 4, а в случае превышения 15 баллов на полгода лишать водителя возможности управлять авто.

Например, в документе появится такой важный раздел, как «Организация дорожного движения», которому раньше было уделено лишь несколько предложений.

— К «народным избранникам» часто обращаются с вопросом, законно ли оштрафованы автолюбители, которые, к примеру, объезжая яму на дороге, пересекли двойную сплошную. Или водитель не заметил знака за кроной дерева и нарушил скоростной режим, — обратил внимание депутат. — Так кого стоит в таком случае наказывать — водителя или коммунальщиков?

«Депутат» напомнил, что в законопроект «О дорожном движении» внесено положение, которое разрешит обучаться и сдавать экзамен на машинах с автоматической коробкой скоростей (автоматом).

Кроме того, принято решение распрощаться с советскими водительскими удостоверениями. Они будут действовать до конца 2019 г. У белорусов появится возможность получить международные водительские корочки на территории ряда стран, не подписавших Венскую конвенцию. Вводится электронный учет медсправок — теперь ГАИ будет иметь доступ к этой базе.

— Планируется расширить перечень нарушений, фиксируемых видеокамерами. Кроме традиционных «писем счастья» за превышение скорости планируется ввести штрафы за проезд на красный свет, за неправильное пересечение железнодорожных переездов, пересечение двойной сплошной, — рассказал А. Рыбак.