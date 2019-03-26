Чем занимаются и чем владеют супруги кандидатов в президенты Украины 4 26.03.2019, 8:58

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Журналисты проанализировали декларации лидеров президентской гонки.

До выборов в Украине осталась неделя. После того, как президент избран, внимание прессы приковано не только к нему (или к ней), но и к супруге или супругу первого лица государства. «Настоящее время» рассказывает, с кем связали свою жизнь лидеры украинской предвыборной гонки.

Елена Зеленская, жена Владимира Зеленского

В отличие от своего мужа Елена Зеленская – личность не публичная. Ей 41 год. По образованию – строитель, но по специальности никогда не работала. После учебы присоединилась к творческому коллективу, которым руководит муж, – студии "Квартал 95″. Там она работает автором текстов.

Зеленские из одного города – Кривого Рога. Учились в школе в параллельных классах. Вместе пара уже больше 20 лет. Воспитывают двух детей.

Согласно декларации Зеленского за 2017 год, у его супруги есть квартира в аннексированном Крыму, еще одна — в Киеве, несколько часов, драгоценные украшения и автомобиль Mercedes-Benz.

Александр Тимошенко, муж Юлии Тимошенко

Александру Тимошенко 58 лет. Бизнесом начал заниматься еще в девяностые. Супруги Тимошенко открыли украинско-кипрскую Корпорацию "Украинский бензин", которая занималась торговлей нефтепродуктами. Позже она превратилась в "Единые энергетические системы Украины".

В начале нулевых Александра Тимошенко обвинили в контрабанде энергоресурсов из России в Украину и в финансовых махинациях. Бизнесмена арестовали. Но через год все обвинения сняли и освободили из-под стражи в здании суда. В 2012-м Тимошенко выехал из Украины: как он сам утверждает, из-за угрозы ареста и давления на его семью. Впоследствии получил политическое убежище в Чехии, где и сейчас имеет свой бизнес. После событий на Майдане и освобождения из тюрьмы Юлии Тимошенко ее супруг вернулся в Украину.

Александр и Юлия вместе со студенческой скамьи. Их дочери Евгении 39 лет.

Согласно декларации Юлии Тимошенко за 2017 год, ее муж — гривневый миллионер. Кроме объектов недвижимости, он задекларировал швейцарские часы Corum и Vacheron Constantin (последнюю марку, например, предпочитают американский президент Дональд Трамп и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони). Также у Александра Тимошенко есть Mercedes-Benz 2014 года и автомобиль марки ГАЗ-14, более известный как "Чайка".

Марина Порошенко, жена Петра Порошенко

Марина Порошенко известна своими кулинарными талантами и недолгой фитнес-карьерой на телевидении. Ей 57 лет. По профессии — кардиолог. Родила четверых детей, медицину бросила, после инаугурации Петра Порошенко занялась благотворительностью. Сейчас Марина Порошенко возглавляет госорганизацию "Украинский культурный фонд" и занимается реформой инклюзивного образования.

Марина и Петр Порошенко вместе уже почти 35 лет: поженились, когда ей был 21 год, а ему — всего 18 лет.

В декларации о доходах за 2017 год указано, что Марина Порошенко владеет земельным участком под Киевом площадью почти две тысячи квадратных метров и дачным домом (350 квадратных метров), примерно десятком ювелирных изделий и автомобилем марки Jaguar.

Юлия Мостовая. жена Анатолия Гриценко

Жена Анатолия Гриценко Юлия Мостовая — главный редактор еженедельника "Зеркало недели". В журналистике она уже почти 30 лет. Регулярно входит в рейтинг самых влиятельных женщин страны.

Мостовая и Гриценко вместе уже около 20 лет. Воспитывают четверых детей, трое из которых — от предыдущих браков.

Согласно декларации за 2017 год, у Мостовой есть два земельных участка под Киевом, дачный дом и четыре квартиры в столице, а также автомобиль марки Toyota Rav 4.

Вера Бойко, жена Юрия Бойко

У супругов Бойко шестеро детей. Вместе пара уже почти 40 лет: познакомились еще в студенческие годы в Московском химико-технологическом институте.

Сейчас у Веры Бойко — собственная фирма "Столичная недвижимость". Кроме того, она получает доход от российской компании "Группа полипластик". В собственности Веры Бойко квартира в 220 квадратных метров в России и парковочное место там же, квартира в Киеве, жилой дом и несколько участков в окрестностях украинской столицы.