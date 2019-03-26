26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 26.03.2019, 10:48

Главные приметы на 26 марта.

26 марта – 85-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 280 дней. Именинники – Никифор, Александр, Терентий, Кристина. День Национальной гвардии Украины, в Бангладеш – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 26 марта 2019 года. Кроме этого, рассказывают о главных приметах на 26 марта.

26 марта: какой сегодня праздник

В православной церкви 26 марта почитают память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры. Оставил после себя множество литературных трудов, посвященных богословию. Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги. Именно поэтому 26 марта старались в лес без особой надобности не ходить. В народе говорили: "На Никифора тропинки чернеют, а снег тревожится".

Приметы на 26 марта

Медведь вышел из берлоги – холода отступили и не придут до следующей зимы.

Лето будет прохладное и с дождями, если березы обильно "плачут" соком.

Солнечный и сухой день предвещал богатый урожай хлебов.

Туманы на Никифора – к частым дождям летом.

Увидели, как гуси плещутся в воде и резвятся? Значит, резко потеплеет.

Что нельзя делать в день Никифора

Согласно народным приметам, 26 числа нельзя вредить растениям и деревьям. Иначе накликаешь несчастья себе и близким людям.

Недобрый знак – пораниться или порезаться на Никифора.

Сны, увиденные в ночь с 25 на 26 марта, следует держаться в секрете, чтобы предотвратить беды.

Дневные сновидения на Никифора всегда пустые, потому им не нужно придавать особого значения.

Тем, кто появился на свет в этот день, приметы сулят крепкое здоровье, а также много сил физических и духовных.