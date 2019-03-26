Стало известно, сколько потратили на предвыборную кампанию кандидаты в президенты Украины 26.03.2019, 13:46

Большую часть средств кандидаты потратили на рекламу в СМИ.

Согласно промежуточным финансовым отчетам об использовании средств избирательного фонда, 44 кандидата на пост президента Украины официально потратили 1,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Большинство средств кандидаты потратили на использование СМИ: на это было направлено 853 миллиона гривен.

В процентном отношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%).

В абсолютном отношении всего на рекламу потратили Петр Порошенко (251 миллион гривен.), Юлия Тимошенко (118 миллионов), Александр Вилкул (97 миллионов), Сергей Тарута (80 миллионов), Владимир Зеленский (64 миллиона), Олег Ляшко (59 миллионов ), Анатолий Гриценко (52 миллиона), Юрий Бойко (39 миллионов), Александр Шевченко (34 миллиона), Руслан Кошулинский (11 миллионов), Евгений Мураев (11 миллионов), Андрей Садовый (10 миллионов).

Семь кандидатов на пост президента Украины пока официально не делали никаких расходов во время кампании. В частности, Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев.

В КИУ отмечают, что неофициальные расходы на предвыборную кампанию еще больше.

"В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандидатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей. Относительно значительных затрат на рекламу, то это свидетельствует о низком качестве кампании", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Информация в промежуточных отчетах охватывает период с момента открытия избирательных фондов до 18 марта 2019 года. Окончательные финансовые отчеты кандидатов подадут после выборов.